Spôsobil smrteľnú nehodu, ušiel. Rodina ponúka za informácie 10-tisíc eur

Darinku zrazilo auto, zraneniam podľahla v nemocnici.

PODVYSOKÁ. „Pätnásť rokov ubehlo ako voda, no pri spomienke na sestru je to vždy čerstvé a stále aktuálne, rany sa nezhoja nikdy. Myslím, že celá rodina, ale aj kamaráti to vnímajú rovnako. Zostala iba spomienka, jazva na srdci a zapálené sviečky na hrobe mladého človeka, ktorý nestihol zažiť v živote takmer nič, zatiaľ čo páchateľ si v kľude žije svoj bezcharakterný život bez potrestania,“ hovorí so sklopeným zrakom Jozef Dodulík.

Reaguje tak na tragédiu, ktorá sa stala pred 15 rokmi (v sobotu večer 17. marca 2007) stala v obci Podvysoká. Pri dopravnej nehode prišla o život Jozefova sestra, len 14-ročná Darinka, ktorá bola slniečkom pre celú svoju rodinu, priateľov aj známych. Tragédia sa stala na kritickom úseku, kde už rok predtým zrazilo 19-ročného chlapca. Ten bol namieste mŕtvy.

Článok o tragickej dopravnej nehode bol publikovaný v Kysuckých novinách pred pätnástimi rokmi. (zdroj: Archív KN)

Rodina za informácie, ktoré by prispeli k objasneniu tragickej udalosti aj po toľkých rokoch, ponúka odmenu 10 tisíc eur.

„Život to mojej milovanej sestričke nevráti, no stále ostala taká pachuť. Možno je vinník už po smrti, možno aj svedkovia. Ale nádej umiera posledná. Ak nie na tejto zemi, tak po smrti bude tento človek pykať za svoje činy. Veď Darinka nemusela byť jeho jedinou obeťou,“ hovorí Jozef.

Boli na návšteve babky

V tragickú sobotu sa babička Vincencia Stuchlíková z Podvysokej tešila z návštevy svojej dcéry, ktorá prišla s manželom a deťmi, 14-ročnou Darinkou a 15-ročným Jozefom na víkend do rekreačnej chalupy, ktorá stojí ihneď oproti domu, v ktorom vtedy žila.