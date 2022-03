Včelár z Kysúc: Regulácia včelstiev spôsobí historický nedostatok medu

Včelári nesúhlasia s pripravovaným zákonom.

KYSUCE. Aj kysuckí včelári sa obávajú regulácie množstva včelstiev. Zákon o ochrane zvierat, ktorý pripravujú poslanci Monika Kozelová a Martin Fecko, by mal priniesť jasné pravidlá pre spolužitie ľudí so zvieratami.

S kapitolou o včelách im pomáha externý poradca – včelár Martin Hodoško. Práve jeho podklady sa nedávno dostali na posúdenie včelárom zo zväzu. Súčasťou zákona má byť aj obmedzenie chovu včelstiev na maximálne dve včelstvá na km2. Zároveň by sa včeláreniu mohli začať venovať osoby, ktoré by spĺňali podmienky päťročnej praxe.

Na názor sme sa opýtali Miloša Belana, predsedu Základnej organizácie zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste a zároveň člena výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov.

Včelára sme zastihli pri odovzdávaní skúseností deťom zo včelárskeho krúžku v komunitnej včelnici v Povine. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Je pravda, že zákon o chove včiel je potrebný, no vyhlásiť včelu za chránený druh by bol začiatkom kolapsu slovenského včelárstva. Pracovať na zákone by mali hlavne odborníci s praxou, nemali by ho pripravovať sami poslanci bez potrebných informácií, prípadne s informáciami od jedného zdroja,“ myslí si dlhoročný včelár Miloš Belan.