Začne Staškov na čele? Jazda po zadku a tri body, odpovedá Kysuca pred derby

Bránu ligy otvorí šláger regiónu i jesenné finále na diaľku.

TOP 6 predzápasových faktov: 1. Staškov za posledné 3 sezóny neskóroval len v 2 zápasoch. 2. KNM na jeseň vonku nestratilo ani bod, Staškov doma ani raz neinkasoval. Takže obaja hrajú v pozíciách, kde majú slabiny. 3. Kysuca hrá vôbec prvýkrát v 4. lige proti Staškovu doma. Keďže kvôli pandémii sa dve sezóny nedohrali. Článok pokračuje pod video reklamou 4. Staškov vyhral posledné 3 majstráky, Kysucké Nové Mesto posledných 5 kôl nenašlo premožiteľa. 5. Obe mužstvá sú neprekonané 270 minút, Kysuca dokonca 360. 6. Ak Turzovka s Bešeňovou neprehrá a Staškov zvíťazí, začne jar v pozícii nasadenej jednotky.

Spoza kysuckých vrchov vykukuje slnko a z futbalnetu dátum 19. marec – predpoveď počasia sľubuje bezvetrie, kulisy z jesene vrelú tribúnu a „prepchatá“ tabuľka futbalové derby-divadlo.

„Najlepšia obrana je útok,“ kričí do sveta vele-známa taktika. A na umelej tráve budú v nedeľu útočiť dve najlepšie obrany 4. ligy. Učebnicová defenzíva navzdory dobovému ataku na rekord v počte čistých kont.

Štvrté Kysucké Nové Mesto hostí tretí Staškov, mančafty nabudené kotlom výnimočného futbalového ošiaľu a boj o titul prilieva esprit zázračného odhodlania. Vzájomný rešpekt uznali, ale na pľaci neznáš suseda, burcujú obe strany. Zastaví eufória tímového ducha? Nech sa páči, MY prinášame vyhecovaný „dialóg“.

Výsledky posledných dvoch vzájomných zápasov: 2020/21 = Staškov - KNM 1:3 (Gavlák - 2x Kubala, Chupáň). 2019/20 = Staškov - KNM 2:1 (Zimka, Polka - Kubala).

Dá sa vôbec Staškov zastaviť? Nebudeme sťahovať rolety, nečakajte žiadny šach

Pandémia prerušila naháňačku a kráľa jesene tak vyhodnotia dohrávky. Lige síce diktuje tempo Makov, no Bešeňová a Staškov strácajú 2 body. A just, obaja so zápasom k dobru. Ak by Liptáci, hnaní bývalým kapitánom Ružomberka Almaským a ďalšími ex-ligistami na čele so Saparom, nevyhrali v Turzovke a Staškov zobral tri body Kysuci, začne jar v pozícii nasadenej jednotky. No pred víkendovým šlágrom je to len hypotéza, navyše, ani Kysucké Nové Mesto sa v tabuľkovom paneláku nemieni prizerať cez okno z nižšieho podlažia.

AJ TOTO SA DOZVIETE * predzápasovú debatu s trénermi Zátekom a Červencom i Bugáňom a Čačurákom - kapitánmi oboch celkov * akú taktiku zamýšľajú rivali * či stopéri-kapitáni plánujú "poľovačku" * ktorý celok chce "búšiť od začiatku" a kto začne opatrnejšie * či Červenec vníma umelú trávu ako výhodu na strane KNM a na čo obzvlášť si jeho zverenci dajú pozor * od koho Zátek očakáva góly, či v príprave našiel strelca a či na hrote nastúpi Kubala * čo si o ofenzívnej sile Staškova myslí Bugáň * kto je podľa Čačuráka favoritom a čo zbraňou Slávie * ktoré individuality tréneri (navzájom) vyzdvihli * predpokladané zostavy oboch mužstiev A oveľa viac ...

Červeno-bieli za búrky zmokli v Makove (5:0), ale to bola iná rozprávka. Poučený Staškov od prvého kola rozvlnil sieť každému a za posledné 3 roky sa len dvakrát stalo, že v majstráku neskóroval. Tentoraz stojí v ceste najlepšia obrana a po dvoch „nedokončených“ sezónach konečne v domácom prostredí – na umelej tráve, kde sú doslova doma. Tak čo, čaká nás zápal s futbalovým srdcom a jazda hore-dole alebo pretaktizovaný vyčkávací šach? Zastaví eufória tímového ducha?