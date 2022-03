Vodiči značku na Živčákovú ignorujú, autá mimo cesty vyťahujú hasiči

Na ceste pod horou Živčák, ktorá vedie k Mariánskemu pútnickému miestu je osadená červená informačná značka. Vodičov upozorňuje, že v zimnom období treba použiť na prepravu autom snehové reťaze. Mnohí vodiči to však ignorujú, často dochádza ku kolíziám.

Kysuce: Hora Živčák, vrch s nadmorskou výškou takmer 788 metrov v katastri obce Korňa, je s Pannou Máriou spojený už od polovice 20. storočia. Postupne, ako na toto miesto prichádzalo čoraz viac pútnikov, stalo sa významným piestom pre kresťanov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky či Poľska. Mariánske pútnické miesto Živčáková za posledné desaťročia navštívili desiatky tisíc pútnikov. Vedú tu dve prístupové cesty, popri ktorých sú vybudované zastavenia krížovej cesty.

„Jedna cesta vedie z Turzovky z Vyšného konca, tá je určená pre pútnikov, ktorí prichádzajú peši. Druhá asfaltová cesta vedie cez Korňu. Kapacitne už však nepostačuje, je značne poškodená, čo je spôsobené vysokou návštevnosťou ako i samotnou výstavbou exorcično – pastoračného zariadenia,“ povedala starostka obce Korňa Marianna Bebčáková.

Z hasičov odťahovka

Cesta je pre vodičov aj pútnikov nebezpečná hlavne v zimnom období. Niekedy až do apríla sú tienisté miesta stále pokryté ľadom. Obecný traktor aj dobrovoľní hasiči majú plné ruky práce s vyťahovaním vozidiel, ktoré nie sú vybavené reťazami a často skĺznu z cesty do lesa, prípadne sa nevedia na vrchol vyhrabať.

“ K prameňom sa vyberú na autách, ktoré nemajú ani pohon štyroch kolies. Cesta je plná snehu a ľadu a problém je na svete. „ RASTISLAV FATURA, VELITEĽ HASIČOV

„V tomto roku to bolo približne desať prípadov, kedy sme zasahovali na ceste na Živčákovú. Stať sa môže všeličo, no čo nás vie nahnevať, je tá nezodpovednosť niektorých vodičov. K prameňom sa vyberú na autách, ktoré nemajú ani pohon štyroch kolies. Cesta je plná snehu a ľadu a problém je na svete. Ale vždy sa snažíme pomôcť. Sme dobrovoľníci, robíme to v rámci nášho voľného času. Hlavné je, že sa nikomu nič nestane a všetci odídu zo Živčákovej bez zranení,“ vyjadril sa veliteľ korňanských hasičov Rastislav Fatura.

Uviaznuté vozidlá odťahujú korňanskí hasiči (zdroj: DHZ Korňa)

Skúsenosti s arogantnými vodičmi majú aj domáci obyvatelia. „Stačí, keď budú ľudia rešpektovať dopravné značky a nebudú sa tam za každú cenu trepať autom. Keď vidím, že je vozovka nespôsobila na jazdu autom, tak idem pešo. Za tuto zimu je to už neviem koľký výjazd. Čo keby tých hasičov potrebovali niekde inde? Nedajbože k požiaru alebo k transportu človeka z nedostupného terénu? A oni by sa museli venovať niekomu kto neposlúchne a urobí si aj tak svoje,“ rozčúlila sa Anna.

„Pre tých, čo nepoznajú písmená, treba pridať obrázok! Živčaková je pútnické miesto tak by sa mohli ľudia poprechádzať trochu po čerstvom vzduchu a neohrozovať ostatných peších chodcov s autami v takomto počasí,“ dodala.

Chcela by som aj touto cestou požiadať pútnikov, ktorí k nám prichádzajú na horu Živčáková, ktorá je miestom úcty a modlitby, pokiaľ im zdravie dovolí, aby putovali pešo a rozjímali a automobilovú dopravu prenechali pre chorých a nevládnych.