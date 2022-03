Cyklistický talent Samuel Hlavatý z Rudiny sa na sezónu pripravoval v Afrike

Kapské Mesto navštevuje pravidelne a veľmi si ho obľúbil.

Samuel Hlavatý z Rudiny patrí k slovenskej špičke v cyklotriale. Za sebou má množstvo pretekov a vo vitríne desiatky ocenení. Je niekoľkonásobným majstrom Slovenska a vody múti aj v medzinárodnom meradle. V uplynulých dňoch absolvoval sústredenie v Južnej Afrike, kde sa pripravoval na nadchádzajúcu sezónu. Jej vrcholom budú majstrovstvá sveta v Abú Dabí, kde si šikovný Kysučan trúfa miešať karty.

Nedávno mu pribudol do zbierky Zlatý pedál, ocenenie pre najlepšieho cyklotrialistu na Slovensku. Nielen o ňom, ale i o novej sezóne, či plánoch prezradil v rozhovore pre nás web.

V týchto dňoch ste sa vrátili z Juhoafrickej republiky, kde ste absolvovali zimné sústredenie. Ako ho hodnotíte?

Už na začiatku roka som bol dva týždne v Barcelone, kde som chcel trošku nakopnúť moju zimnú prípravu. Krátko na to som odcestoval do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike. Strávil som tu dvadsať dní. Snažil som sa zvýšiť tréningovú záťaž na bicykli. Keďže na Slovensku je zima, trénujem v hale a v obmedzenejších podmienkach. Preto som chcel vycestovať do teplejších krajín, aby som mohol zlepšiť kvalitu prípravy.

V Kapskom Meste sú na cyklotrial ideálne prírodné podmienky. Takisto tu poznám niekoľko jazdcov, ktorí sú vždy veľmi nápomocní, čo sa týka pobytu, čo celý proces iba uľahčilo.

V článku sa dočítate Ako hodnotí uplynulý rok poznačený pandémiou

S akými ambíciami vstupuje do novej sezóny

Ako vníma zisk ďalšieho Zlatého pedálu

Prečo popri futbale či florbale vyhrala láska k bicyklu

Boja sa jeho blízki a priatelia o jeho zdravie?

Prečo práve Juhoafrická republika?

Celá krajina a najmä pobrežie Kapského Mesta ponúkajú nekonečné možnosti na tréning. Pobrežia sú posiate kameňmi so skvelým povrchom a podnebie je ideálne pre cyklotrialové tréningy.

Takže Kapské Mesto sa stalo vašou srdcovkou?

Naposledy som bol v Južnej Afrike na začiatku roka 2020 a musím povedať, že som si toto miesto veľmi obľúbil a rád sa tam vraciam. Nielen kvôli skvelým tréningovým podmienkam, ale aj pre príjemnú atmosféru, ktorá z tohto mesta vyžaruje. Vždy získam nový náboj do prichádzajúcej sezóny a tréningov.