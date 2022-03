Kysucké Nové Mesto renovuje budovu polikliniky

Rekonštrukčné práce potrvajú do konca budúceho týždňa.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Práve prebiehajúce práce na budove polikliniky zaujímajú mnohých občanov mesta. Momentálne obmedzenia a nekomfort pri vstupe do budovy by mali trvať maximálne do konca budúceho týždňa. Mesto prosí o zhovievavosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto spustením stavebných prác reagovalo na podnety občanov, pacientov i lekárov a začalo s rekonštrukciou vstupnej časti budovy, v budúcnosti sú v pláne aj úpravy toaliet a chodieb. Na tieto práce však zatiaľ mesto nemá dostatok financií.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Bronzovému hokejistovi v Oškerde splnili detský sen Čítajte

„Samozrejme, vieme o potrebe úpravy aj ďalších priestorov, na ktoré sa pokúsime nájsť dostatočné financie už v blízkom období,“ uvádza vo vyjadrení primátor Marián Mihalda.

Cieľom práve prebiehajúcich prác je prioritne zvýšiť bezpečnosť a čistotu vstupu do budovy, no výrazne sa zvýši aj jeho komfort. Súčasťou bude výmena vstupných dverí za moderné, elektronické, vedľa nich bezpečnostné únikové. „Pôvodné dvere však nevyhodíme, ale využijeme v ďalšej časti budovy polikliniky,“ vysvetľuje primátor. Modernizovaný má byť aj priestor určený na vozíky a lehátka.

Súvisiaci článok