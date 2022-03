Derby ako má byť, deväťgólová podívaná a Baláž nestarne

Čierne a Skalité nastavili latku jarným šlágrom poriadne vysoko.

Puček sa blysol dvomi gólmi, Baláž ako za mlada. (Zdroj: Archív MY)

Čierne - Skalité 5:4 (4:1) Góly: 20. a 34. P. Puček (1 z 11m), 30. R. Baláž, 41. M. Dirgas, 47. P. Kubalík - 40. M. Tvrdý, 52. F. Lušňák, 70. R. Špilák, 90. F. Mudrík (z 11m). Rozhodval: Foltán, 200 divákov. Čierne: M. Hlava - M. Dirgas, L. Benko (50. R. Kubica), P. Unzeitig (58. J. Kubica), J. Malik, A. Jaroš, T. Časnocha, M. Krenželák, R. Mrenka, P. Puček (73. D. Tlelka), R. Baláž (46. P. Kubalík). Skalité: Holák - J. Ďurana, F. Mudrík, R. Sýkora, M. Tvrdý, A. Kulas, D. Pagáč, Martin Holák (71. P. Borovička), M. Štafen (46. P. Gavenčiak, 83. J. Križek), F. Lušňák, R. Špilák.

A že sa do piatej ligy neoplatí chodiť na futbal. Deväť gólov vážení, deväť!

Ako papierový favorit vstúpili do zápasu domáci, no najpopulárnejšie derby v regióne nikdy nepozná delenie silnejší – slabší. Trpezlivý začiatok roztrhal v 20. minúte dôrazný Tibor Časnocha, ktorý vletel do pokutového územia a brániaci hráč hostí bol pri ňom neskoro. Ruka arbitra Foltána jasne ukazovala na biely bod, hostia neprotestovali. Zodpovednosť na seba vzal Puček a rozvlnil sito za Holákom - 1:0.

O 10 minút si oči fanúšikov polahodili na zohratej akcii domácich, ktorú zaklincovala nechytateľná obaľovačka Romana Baláža na vzdialenejšiu žrď. Gólový vlk opäť potvrdil, že ešte do starého železa rozhodne nepatrí - 2:0.

Nadvláda Čierneho pokračovala a v 34. minúte preniesla rozohrávka obrany pas až na Baláža, ten sklepol Krenželákovi, kapitán využil náležitosť okamihu, vysunul rýchlonohého Pučeka a ten sa v situácii 1 na 1 s Holákom nepomýlil - 3:1.