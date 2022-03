Odhodlanie tvorcom senzácie, Šmahajčík najlepší v kraji. Turzovka skolila favorita, exligisti škrípali zubami

„Dovi-dopo“ počuli už vo dverách, Bešeňová sa otočila na rohožke – s ôsmimi gólmi v site!

Turzovka - Bešeňová 8:0 (2:0) Góly: 10.,25.,48.,60.,70.,75. a 87. R. Šmahajčík, 58. M. Hudek. Rozhodoval: Matula, 300 divákov. TURZOVKA: L. Urminský - M. Puchoň (38. P. Rovňaník), M. Učník (72. M. Poláček), S. Husár, F. Klus, M. Pleva, A. Rusnák (63. P. Bibora), Jozef Polka (72. P. Blažek), M. Zajac (63. Jozef Polka), M. Hudek, R. Šmahajčík. Článok pokračuje pod video reklamou BEŠEŇOVÁ: A. Sabaka - Patrik Vierik, M. Almaský, M. Maďarec, Erik Vierik, S. Jurčo (75. M. Vrtich), M. Janiga, P. Hutník, Š. Zošák, R. Šimo (46. M. Uram), T. Pažítka (84. M. Kaplánek).

Potlesk a nič iné, širáky dole, poklona. Zápis do histórie, reklama na futbal, Almaský neveril vlastným očiam, Zošák penil a ex-ligistami nabitú Bešeňovú dnes Turzovka otočila na prahu dverí.

Domáci sa do súpera pustili s vervou, dominovali rýchlostne i dôrazom, nechýbala chuť i jasná cieľovka. Spočiatku brankár hostí ikonou, efektivita sprvu Turzovke nestačila, no potom to hostia osemkrát vyťahovali!

Na úvod opáčil po zaváhaní domácej defenzívy top kanonier súťaže Almaský, ale útočná zbraň Bešeňovej nečakane minula cieľ. Šmahajčík prvotnú smolu prekonal už v 10. minúte a z vytvorených šancí premenil rovno dve – 2:0.