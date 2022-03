Herne v Kysuckom Novom Meste nezakázali, nepomohli ani kňazi

Na automatoch sa v meste ročne pretočia státisíce eur.

KYSUCE. Návrh za zrušenie herní v Kysuckom Novom Meste neprešiel. Predpokladá sa, že ročne sa na automatoch pretočí viac než pol milióna eur. Peniaze z hazardu idú aj do mestského rozpočtu.

U viacerých poslancov vládne nespokojnosť s výsledkom hlasovania. Ku gemblerstvu sa vyjadrili aj kňazi, herne však môžu fungovať naďalej. Opätovný návrh je možné podať o pol roka.

Peniaze z herní sú "krvavými peniazmi"

Svoje sklamanie neskrýva ani poslanec Matej Fabšík. Tvrdí, že toto nie je boj proti herniam, ale za ochranu ľudí, ktorí majú problém s gemblerstvom.

“ Je mi ľúto, že tento návrh neprešiel. Bavíme sa o type hazardu, ktorý je nastavený tak, aby donútil človeka prehrať. Nikto na tom z dlhodobého hľadiska nedokázal vyhrať. „ Matej Fabšík

Uviedol, že návrh bol jedinou kompetenciou miest, akou mohli proti tejto problematike zasiahnuť.

„Chceli sme sa aspoň takouto malou štipkou podieľať na tom, aby sme pomohli ľudom, ktorí majú problém s takýmto typom závislosti. Zároveň by to bola prevencia pre mladých, ktorí by mali menšiu možnosť s tým začať.“