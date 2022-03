Jar odkryla problémy, na chodníkoch sú pohodené odpadky aj rúška

Na Kysuciach pomáhajú s jarnou očistou aj dobrovoľníci.

KYSUCE. Po dlhej studenej zime sa mnohí ľudia nevedia dočkať prvých teplých lúčov slnka, rozkvitnutých prvosienok a zelenej trávy. Roztopený sneh však často ukáže viac, ako by sme chceli alebo čakali. Odpadky, neporiadok, pohodené ohorky z cigariet a po novom už aj rúška a respirátory uprostred ihrísk a chodníkov. Ako sa s týmto problémom pasujú mestá a obce na Kysuciach?

Väčšina starostov a starostiek potvrdili, že čistenie ciest a chodníkov riešia v obciach cez aktivačných pracovníkov. Tí majú na starosti odstrániť z ciest nepotrebný posyp a orezať suché či nebezpečné konáre.

Čo však s odpadom, ktorý odkryje až sneh?

“ Vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady organizujeme raz ročne brigádu. Zúčastnia sa väčšinou skalní členovia, obec nás podporuje zapožičaním dodávky na vývoz nazberaného odpadu. „ ŠTEFAN SÁGOŠ

Pomáhajú brigády aj dobrovoľníci

Fľaše od alkoholu, psie exkrementy či odpadky sú, žiaľ, práve na jar najviac viditeľným problémom. Akoby mali ľudia cez zimu pocit, že ak odpad nie je pod snehom vidieť, tak neexistuje. Neporiadok sa neukazuje len na cestách a chodníkoch, postarať sa treba aj o detské ihriská či lavičky, ktoré po zime potrebujú kontrolu, často aj nový náter.

V obci Snežnica sa okrem aktivačných pracovníkov k činu hlásia dobrovoľní hasiči z DHZ Snežnica. Tí organizujú pravidelné brigády na čistenie potoka, zastávok či okolitej prírody.

V Ochodnici zas každoročne organizuje upratovaciu brigádu Slovenský Zväz Záhradkárov.

„Vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady organizujeme raz ročne brigádu. Zúčastnia sa väčšinou skalní členovia, obec nás podporuje zapožičaním dodávky na vývoz nazberaného odpadu,“ povedal predseda zväzu Štefan Ságoš.

Kysucké Nové Mesto má na čistiace práce výborne fungujúcu Údržbu mesta, svoju prácu aktívne dokumentujú aj na svojej facebookovej stránke, kde je možné im posielať tipy a podnety.

„Zamestnanci údržby mesta, a rovnako tak aktivační pracovníci, majú veľa práce celoročne. V lete sú to kosiace práce, na jeseň odstraňovanie lístia a konárov, v zime údržba ciest a chodníkov. Najviac práce je ale určite na jar, kedy musíme z chodníkov odstrániť nepotrebný posyp a odkryté odpadky. Do toho pracujeme na čistení trávnatej plochy a rezaní a drtení konárov. Teraz sa pripravujú aj záhradnícke práce a veľkonočná výzdoba,“ priblížila Lenka Turčániová, vedúca Údržby mesta.

Kysucké Nové Mesto tiež pravidelne organizuje Dni čistoty mesta, kde sú obyvateľom k dispozícií veľkokapacitné kontajnery. Nadrozmerný odpad tak nemusia vyvážať na zberný dvor. Raz ročne sa robí aj vývoz nebezpečného odpadu.

Pre krajšie Kysuce

Občianske združenie Pre krajšie Kysuce bol dlhodobo plánovaný rodinný projekt Marcela Hlaváča zo Svrčinovca. Začínali traja, dnes sa k nim môže pridať ktokoľvek.

„Snažíme sa byť aktívni a činností je naozaj veľa. Spomenul by som napríklad obnovu lavičiek v meste Čadca alebo vysadenie aleje okrasných čerešní. To všetko sú krásne a užitočné práce. Okrem toho robíme besedy s deťmi, snažíme sa upozorňovať na problém odpadu v prírode aj na dôležitosť separácie odpadu,“ povedal Marcel.

Okrem jarných prác má toto združenie v pláne uskutočniť aj veľký projekt na cyklotrase v obci Čierne.

„Snažíme sa získať dostatok financií na servisný cyklostojan. Bol by to prvý takýto cyklostojan na Kysuciach. Snáď sa nám to v blízkej dobe podarí,“ dodal na záver.

Jarné upratovanie teda rieši naozaj každý. Mestá, obce aj samotní občania. Hoci spôsoby, ako tento problém riešia sú odlišné, na jednom sa zhodnú všetci, každá pomocná ruka je vždy vítaná.