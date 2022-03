Češka žijúca na Kysuciach: Prekvapila ma nulová anonymita, ľudí v meste nezaujíma život susedov

Kamila sa živí jazykmi, má však aj zaujímavú záľubu. Tvrdí, že ľudia by sa nemali báť používať cudzí jazyk len preto, aby neurobili chybu.

KYSUCE. Pre lásku zbalila svoj život v Prahe a presťahovala sa do malej dediny na Kysuciach. Živia ju jazyky, takmer dvojhodinovým cestovaním do práce si hlavu neláme a srdce jej napĺňa pomerne neobvyklý koníček. Ak zrovna nepracuje, šije opusteným mačkám v útulkoch nové pelechy.

„Nie som odborníčka na nič, ale starám sa do všetkého,“ usmiala sa Kamila Roobová, rodená Češka, ktorá ako samouk plynule ovláda tri jazyky.

V roku 2007 ste urobili obrovský životný krok. S dcérou ste sa rozhodli presťahovať na Slovensko. Opustili ste jeden a pol miliónovú Prahu a prišli do malej kysuckej obce Podvysoká. Prečo sa človek odhodlá k tak výraznej zmene?

Vtedajší partner bol z Podvysokej a pracoval v Prahe. Keď sa vracal domov, rozhodli sme sa ísť s ním. Sťahovanie bol odvážny krok vo viacerých smeroch. Pre mňa bol najobávanejší prechod mojej dcéry z českej materskej škôlky do slovenskej prvej triedy základnej školy. Na Kysuce sme sa sťahovali v auguste a dcéra nikdy predtým slovenčinu nepočula a ani jej nerozumela. Zvládla to však brilantne – behom 14 dní od začiatku školského roku pochytila slovenskú intonáciu a počas prvého mesiaca v škole sa už dorozumela po slovensky bez problémov.

Ako by ste opísali vaše prvé dni na dedine?

Imaginárne som sa vrátila naspäť do detských čias, kedy som babke a dedkovi pomáhala gazdovať na dedine v severných Čechách. Všetko okolo dvora a domácich zvierat som vždy milovala, a to mi aj v Prahe trochu chýbalo, čiže som sa do všetkého vrhla s nadšením a po hlave. Aj do chovu oviec či moriakov.

“ Ľuďom by som odkázala nech jazyky študujú a hlavne nech sa neboja ten študovaný jazyk používať v praxi – toto je to, čo ma celý život najviac brzdilo a ešte stále brzdí: že sa hanbím používať jazyk, ak si nie som 100-percentne istá, že použijem správne výrazy. „ KAMILA ROOBOVÁ

Plánujete sa niekedy vrátiť žiť do Prahy?

Nie, neplánujem. Na Kysuciach som maximálne spokojná. Hoci som domased a radšej sa venujem svojím koníčkom z pohodlia domova, viem oceniť aj krásy Kysúc, ktoré sú naozaj neodškriepiteľné. Kysucká príroda je čarovná, najmä v zime, keď treba odhadzovať sneh (úsmev).