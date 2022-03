Keď prišli ukrajinské deti prvýkrát do školy, celá trieda začala tlieskať

Noví spolužiaci z Ukrajiny boli z prijatia dojatí.

KYSUCE. Podľa oficiálnych informácií v meste Čadca našlo v posledných dňoch ubytovanie 90 ľudí, ktorí ušli pred vojnou na Ukrajine. Mesto sa im snaží zabezpečiť materiál na pokrytie základných potrieb a deťom i miesta v školách a škôlkach.

„Doteraz sa podarilo do školských zariadení umiestniť všetkých 13 detí z Ukrajiny, ktorých zákonný zástupca o to požiadal,“ vyjadril sa hovorca čadčianskej radnice Marián Kráľ.

Podľa jeho slov materské školy navštevuje zatiaľ jedno a základné školy dvanásť detí.

„Samospráva v Čadci je pripravená poskytovať školskú a predškolskú výchovu aj pre ďalšie deti utečencov," informoval Kráľ.

„Každý žiak z Ukrajiny, ktorý sa chce vzdelávať, musí absolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku. Preto komunikujeme aj s obvodnými a detskými lekármi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pre deti určil Žilinský samosprávny kraj lekárku Janu Bartošovú, primárku detského oddelenia Kysuckej nemocnice, ktorá nám vždy vyjde v ústrety.“

“ Deti sú citlivé, vnímavé, keď slovo nahradí úsmev, tam, kde sa dieťa cíti dobre, ide všetko ľahšie. Najdôležitejšia je pozitívna klíma nie len v triede, ale aj v celej škole. „ Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka základnej školy

Medzi prvých, ktorí začali s výukou na základných školách v meste Čadca patrí osemročný Jegor Nemov z Kyjeva.

Zasadol do lavice medzi tretiakov v Základnej škole v mestskej časti Milošová. Do mesta pricestoval len s mamou. Otec policajt zostal doma brániť svoju vlasť.

„Prišli sme za sestrou, ktorá študuje na Žilinskej univerzite. V škole sa mi veľmi páči, moji spolužiaci mi na hodinách veľmi pomáhajú, už trochu rozumiem aj po Slovensky. Učiteľky sú veľmi príjemné, naučil som sa lepšie počítať príklady. Na Ukrajine sme museli počítať veľmi rýchlo, aj desať príkladov za tri minúty. Tu mi to lepšie vysvetlili. Po škole spolu s ostatnými deťmi chodíme von, beháme, naháňame sa, veľa sa rozprávame, “ rozhovoril sa Jegor.

Majú v sebe traumu z úteku

Ako sa vyjadrila riaditeľka tejto základnej školy Miroslava Habčáková Samsonová, starší Jegor je veľmi šikovný, zhovorčivý, komunikatívny. Rýchlo sa učí slovenským výrazom, dosť aj rozumie. Okrem neho školu navštevujú aj prváci Soňa a Váňa.

"Prváčikovia sú trošku bojazlivejší. Veď len nedávno sa zoznamovali na Ukrajine so školou, nastúpili tam do prvého ročníka, neprešiel ani rok a museli ísť do cudzej krajiny a hneď do cudzej školy. Nerozumejú po slovensky, majú ešte v sebe traumu z úteku z krajiny. S pani učiteľkou komunikujú menej, tam je citeľná rečová bariéra. S deťmi komunikujú viac, tam nastupuje viac menej neverbálna komunikácia a také intuitívne hľadanie podobných slov. Niekedy sa sama čudujem tomu, ako si deti vedia samé pomôcť pri komunikácii. To je to čaro detí,“ povedala Miroslava Habčáková Samsonová.

Prváčikovia Soňa a Váňa si na novú školu postupne zvykajú. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Musím však podotknúť, že všetky deti z Ukrajiny sú šikovné, pokorné a majú výborné správanie. S ich mamami je výborná spolupráca. Každodenne komunikujú so školou,“ pochválila deti z Ukrajiny riaditeľka základnej školy Milošová.