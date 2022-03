Fyzioterapeutka: Najčastejšie trpí chrbtica. Ľudia sú zhrbení a pozerajú do mobilov

Medikamentózna liečba zvyčajne len potláča príznaky. Ľuďom vyhovuje nastaviť sa na takýto vypínač.

KYSUCE. "Zlaté pravidlo je, že kto sedí, nech chodí a naopak kto chodí, nech sedí. Keď pol dňa sedíte za počítačom, pol dňa sa máte pohybovať. Nie prísť z práce domov a zas si sadnúť.“ hovorí fyzioterapeutka Lucia Bytčánková.

Môžete nám na úvod fyzioterapiu trošku priblížiť?

Rada. Fyzioterapia je veľmi široké odvetvie, ktoré zahŕňa veľmi veľa metód, prístrojov a postupov. Zaoberáme sa poruchami pohybového systému človeka. Je to tak širokospektrálne, že začíname pár týždňovými deťmi a končíme dôchodcami. Tu v nemocnici kolujeme aj po oddeleniach, takže sa venujeme aj ležiacim pacientom.

“ Sú pacienti, ktorí sa priznajú, že doma necvičia, chodia preto, lebo im to lekár predpísal. Niektorí chodia ako do wellnesu, aby to urobilo niečo za mňa, ale ja pre seba neurobím nič. Základ je vždy to cvičenie doma. „ LUCIA BYTČÁNKOVÁ, FYZIOTERAPEUTKA

Čo predchádza návšteve fyzioterapeuta?

Väčšinou sa pacient najskôr dostane k špecialistom, potom je poslaný k našim lekárom, kde im je nastavená rehabilitačná liečba. Následne sa dostane k nám, kde praktizujeme pohybovú liečbu. Podúseky liečby sú rôzne magnety a elektroterapia, ale gro je cvičenie.

V článku sa dočítate​​​​ Aká je prevencia pohybových problémov

Kedy je dôležité vyhľadať lekára

Ako správne dýchať

Prečo je základ šport a pohyb

Musí pacient pokračovať v cvičení aj po odznení bolesti?

Človek by mal v cvičení pokračovať už stále, ale je to veľmi individuálne. Pri úrazových stavoch pacienti často skončia práve keď sa im telo vráti do pôvodného stavu a bolesť zmizne. Väčšinou je to však trvalý problém, pri ktorom treba cvičiť aj keď bolesť nie je.

Aké sú momentálne najčastejšie diagnózy s ktorými sa stretávate?

Najviac sú to poruchy chrbtíc. Kríže, krčná chrbtica. Je to najmä o sedení v práci. Pozrite sa len okolo seba, ľudia čakajú na rehabilitácie a zhrbení pozerajú dole do mobilov. Mobil by mal byť ideálne pred tvárou, aby bol človek vzpriamený.

Často učíme ľudí ako majú sedieť, stáť, ako dvíhať bremeno zo zeme…

Ako teda vieme predísť problémom s chrbticou?