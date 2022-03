Podobnosť láske zaručená – vydarená zbierka Evy Faktorovej pre nadšencov poézie

V Kysuckej knižnici v Čadci vzdušným bozkom uviedli do života básnickú prvotinu rodáčky z Domadíc, žijúcej v Starej Bystrici.

Chvíľami srdce zvierajúce poetické slovo, ktorého silu umocňovali jemné, vážne plynúce tóny klavíra, znelo priestormi Kysuckej knižnice v Čadci v stredu 23. marca. Svedčil o tom opakovaný spontánny potlesk účastníkov prezentácie zbierky poézie Evy Faktorovej Podobnosť láske zaručená, ktorá vyšla na sklonku minulého roka vo vydavateľstve Magma.

Básnická prvotina tejto talentovanej Starobystričanky je plná pôsobivých intímnych výpovedí ženy, ktorá sa snaží vyrovnať so stratou milovaných ľudí a zároveň ženy, ktorá hľadá spôsob, ako s pomocou lásky a priateľov vnímať okolitý svet.

Článok pokračuje pod video reklamou

“ Láska nie sú len prázdne slová, ale hlavne dôkazy a obeta, ktorú prinášame milujúcemu človeku práve v zlomových situáciách. „ Eva Faktorová, poetka

„Je pravdou, že mne sa vždy poézia páčila, obdivovala som to, keď sa niekto vedel krátko, hutne a symbolicky vyjadriť krásnymi slovami vo veršoch. To, že sa to prihodilo mne však nebolo nič romantické,“ povedala o počiatkoch básnickej tvorby Eva Faktorová.

„V prvej vlne kovidu som sa chodila prechádzať rýchlou chôdzou, aby som ten stres z vtedajšej doby dostala zo seba von. Okolo mňa umierali moji známi, blízki, kamaráti, športovci, o ktorých by človek nikdy nepovedal, že zo dňa na deň môžu umrieť. Som veľmi precitlivelá a lúčim sa veľmi ťažko. Keď sa to stále opakovalo, z toho pretlaku emócií na prechádzke vznikol prvý verš básne Plač vdovca. Tá je vlastne celá napísaná podľa skutočnej udalosti. Sama som bola prekvapená, že sa to zo mňa dostáva von a čudujem sa dodnes,“ zaspomínala si autorka a dodala, že kto žije bez lásky, žije zadarmo.

„K problémom sa treba postaviť, niekedy sa nad ne povzniesť. Od toho závisí, či prežijeme a ako. Keď príde ťažká chvíľa, vtedy sa rozhodne, ako vytrváme. Láska nie sú len prázdne slová, ale hlavne dôkazy a obeta, ktorú prinášame milujúcemu človeku práve v zlomových situáciách,“ vyslovila myšlienku posolstva Eva Faktorová.

Báseň už viem (zdroj: Pavol Stolárik)

Úvodnú báseň Už viem predniesol talentovaný mladý recitátor Pavol Prívara. Zazneli klavírne úpravy skladieb od Eagles, Márie Rottrovej či Abby v podaní Róberta Kubinca a niekoľko básní zarecitoval aj Martin Golis. Mikrofónu sa ujala moderátorka Ľubica Podoláková, ktorá svojim slovom slávnostnú udalosť viedla. Knihu vyslal medzi čitateľov vzdušným bozkom manžel autorky Pavol Faktor. Ten bol zároveň autorkiným prvým súkromným literárnym kritikom.

„Aby si básne získali srdcia každého z vás, a aby si sama našla čitateľov,“ zaželal knihe Pavol Faktor.

Spríjemnením umeleckého podvečera bola návšteva speváčky Marcely Laiferovej, ktorá tvorivej autorke vyjadrila svoj obdiv.

„Celý svoj život sa snažím lásku získavať aj ľúbiť ľudí. Keď človek nemá rád ľudí, ostáva opustený. Keď som si knihu prečítala, bola som úprimne nadšená, pretože je tak málo poézie, tak málo používame pekné slová. Mojou najobľúbenejšou básňou z knihy Evky Faktorovej je Tango. Tango spája lásku aj nenávisť. A tak to funguje aj v živote, s týmito emóciami sa stretne každý,“ ktorá úryvok zo spomínanej básne aj zarecitovala, chytila do ruky mikrofón a prekvapenému obecenstvu venovala kyticu šansónov.

Speváčka Marcela Laiferová zaspievala niekoľko šansónov zo svojho repretoára. (zdroj: Pavol Stolárik)

Nebyť kvalitnej literatúry, nebolo by kvalitných prednesov. Z hodnotných kníh sa však stala periférna záležitosť niekoľkých nezlomných menších vydavateľstiev. Medzi ne určite patrí aj kysucké vydavateľstvo Magma. Slova sa ujala aj vydavateľka zbierky básní Mária Ščuryová, podľa ktorej lásku vníma autorka ako jednu z najhlbších emócií, ktorými bol človek obdarovaný.

„Dobrá poézia má veľkú hodnotu. Keď som si prečítala rukopis, hneď som vedela, že to bude dobé. A je to dobré, svieže, romantické aj realistické zároveň. Aj keď moderné, vychádzajúce zo starých overených hodnôt a tradícií. Som veľmi rada, že sme na tejto básnickej zbierke Evky Faktorovej mohli spolupracovať, skamarátili sme sa a zažili spoločne veľa pekných vecí,“ zhodnotila vydavateľka.

Riaditeľka Kysuckej knižnice Janka Bírová prezradila, že po prečítaní knihy ňou lomcovali silné emócie.

„Na knihe ma zaujalo, že autorka opisuje rôzne podoby lásky. Láska nie je len o láskaní sa, ale aj o krízach, skúškach a ich prekonávaní. Verše z tejto zbierky ma nabíjajú pocitom, že vždy všetko dobre dopadne a láska predsa zvíťazí. Hľadajme lásku v každom dni a zhmotňujme ju. Nečakajme ju len od druhých. Láska sa odmení láskou. Vždy sa vráti. Aj keď možno nie od toho, komu ju dávame. To nech nás napĺňa,“ uviedla riaditeľka knižnice.

Podujatie označili jeho účastníci za veľmi vydarené. Čitatelia hodnotili obsah prezentovanej knihy za zrozumiteľne vystihujúci dnešnú dobu a hodnoty súčasného človeka, čo bolo aj cieľom autorky.

„Kniha patrí do knižnice. Pod našou strechou sa stretávajú priaznivci beletrie, poézie, náučnej literatúry. Našim cieľom je, aby sa všetci hostia a návštevníci cítili ako doma. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v Kysuckej knižnici a pozývame spisovateľov, ktorí majú v šuflíčku tajne schovane nejaké básničky, prózu, šup s tým von. Určite spolu všetci zažijeme pri ich čítaní a počúvaní krásne chvíle,“ dodala na záver Janka Bírová.