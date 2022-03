Najlepších pedagógov ocenili plaketami

Deň učiteľov oslávili odovzdávaním plakiet Jána Amosa Komenského.

Krásno nad Kysucou. V piatok 25. marca sa v kultúrnom dome stretlo množstvo učiteľov z Kysúc. Slávnostné odovzdávanie plakiet Jána Amosa Komenského uviedla moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková: „Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorým v živote zdobí meno učiteľ.“

„Už tradične sa stretávame pri výročí narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Táto tradícia sa nám však na dva roky prerušila. Viem, že to neboli ľahké dva roky. Keď ste museli hľadať inšpiráciu ako cez kamery zaujať deti. Na druhej strane však priniesli niečo, čo sme nečakali.

Deti, ktoré boli radi za každý voľný deň sa zrazu tešili do školy. Možno si uvedomili, že tá škola je naozaj miesto, ktoré v živote potrebujú. Či už na socializáciu alebo kvôli vedomostiam. Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že táto doba sa už nebude opakovať.

Chcem vám všetkým poďakovať. Ja viem, že tieto dva roky nechajú na žiakoch stopu, pretože ste im nemohli dať všetko to, čo iné roky, ale zvládli ste to bravúrne. Ďakujem vám. Prajem vám veľa zdravia, inšpirácie, úsmevu a prajem si aby tí, ktorí vás riadia, mali plno síl, vedomostí a schopností aby školstvo napredovalo a aby vám to uľahčili, “ prihovoril sa k prítomným pedagógom a hosťom primátor Jozef Grapa.

Následne odovzdal pedagógom ocenenie a tí sa podpísali do mestskej kroniky.

Podujatie malo dojemnú atmosféru, uvedenie pedagógov bolo veľmi osobné a mnohí sa neubránili slzám.

Marián Nekoranec (zdroj: Radoslav Blažek)





Svoje ocenenie si prevzal aj Marián Nekoranec, ktorý sa narodil v roku 1977 v Čadci. Jeho profesný záujem o informačné technológie sa prejavil už na základnej škole, keď sa ako žiak experimentálnej triedy prvýkrát stretol s počítačmi, ktoré mu učarovali.

V roku 2002 nastúpil ako pedagóg do základnej školy v Krásne nad Kysucou, kde pôsobí dodnes. Krátko na prvom stupni, avšak dlhodobo ako učiteľ informatiky a v súčastnosti aj ako správca školskej siete. Počas svojej pedagogickej praxe, v čase náročných začiatkov s projektom Infovek, sa spolupodielal na vybudovaní počítačových učební a na zlepšení podmienok v kmeňových učebniach v smere využívania informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese.

Počas svojej praxe si neustále dopĺňa vzdelanie prostredníctvom desiatok kurzov či školení. Svoju neoblomnosť naplno potvrdil počas posledných dvoch rokov, kedy práve komunikácia cez počítač tvorila základ pre vzdelávanie žiakov. Dnes ho práve kvôli jeho ľudským i pedagogickým danostiam ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov.

Za mesto Krásno nad Kysucou boli ďalej ocenení Drahomíra Lodňánková, Helena Špalková a Martina Krkošková.