Nové komunitné centrum v Krásne už slúži rodičom s menšími deťmi

Kam s menšími deťmi, keď počasie vonku nie je ideálne? V Krásne nad Kysucou už rodičia s deťmi v daždivom počasí núdzu o zábavu mať nebudú.

Nové komunitné centrum pre rodičov a deti, ktoré vzniklo v zrekonštruovaných priestoroch domu kultúry hneď vedľa mestskej knižnice, otvorilo svoje brány verejnosti vo štvrtok 24. marca.

Centrum praskalo vo švíkoch

Po otvorení sa do centra zbehli desiatky detí. (zdroj: Pavol Stolárik)

Do domu kultúry zamierili na slávnostné otvorenie desiatky zvedavých rodičov so svojimi ratolesťami. Pre tento počet by bolo treba nové centrum nafúknuť dvojnásobne, no pomestili sa všetci. Spievalo sa, tancovalo, fúkali obrovské bubliny z bublifukov. Šašulienka vystrájala s deťmi rôzne pestvá. Zrazu zaznela rana ako z dela. To primátor mesta Krásno nad Kysucou spolu s riaditeľom Organizácie cestovného ruchu Kysuce Matejom Šimáškom prasknutím balóna centrum otvorili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ihrisko, kuchynka aj stôl pre malých majstrov

Na deti vo vnútri čakalo ihrisko s farebnými guličkami, dievčatá dievčatá v detskej kuchynke pripravovali chutné dobroty, kým chlapci majstrovali na drevenom pracovnom stole. V centre sú k dispozícii aj tuli vaky na oddych, detské stolíky s legom, autíčka, drevené kocky a iné hračky pre malých návštevníkov.

Eva so synčekom Alexom a Šašulienkou. (zdroj: Pavol Stolárik)

Do centra zamierila so svojim synom Alexom aj mama Eva. Z výsledku bola príjemne prekvapená. „Myslím, že takéto centrum chýba v každom jednom meste, a chýbalo aj tu v Krásne. Keď je vonkupekne, chodíme na detské ihrisko, no keď zapršalo, nebolo kam s Alexom ísť, aby sa mohol dosýtosti vyšantiť. Niekedy sme dochádzali do súkromného detského centra do Čadce, no aj to je už zatvorené. Tak ostávalo Kysucké Nové Mesto, čo bolo dosť ďaleko. Toto máme takpovediac pod nosom, je to krásne zariadené, novučké, synátor sa môže riadne vyblázniť a unaviť . V noci zaspí ako šípková Ruženka. Je to výborný nápad,“ povedala vysmiata mamina Eva.

Mamička Soňa so synčekom Mateom. (zdroj: Pavol Stolárik)

Mladá mamička Soňa so synčekom Mateom sa snažili rozfúkať bublifuk. „Veľmi sa mi tu páči. Niečo také tu chýbalo a je skvelé, že mesto vyšlo mamičkám a deťom takto v ústrety. Moje dieťa je nadšené. Veď sa na neho pozrite, ani nevie, kde skôr ísť a na čom sa skôr zahrať,“ povedala mladá mamička, ktorá sa otvorenia centra taktiež zúčastnila.

„Rozmýšľali sme, ako tieto priestory využiť. Prenajať ich opäť na podnikateľské účely sa nám zdalo nereálne a nevhodné, tak sme hľadali iné riešenie. Nad zriadením komunitného centra pre rodičov s deťmi sme uvažovali už dlhšiu dobu, využili sme priestor vedľa knižnice, v ktorom sídlila banka a neskôr informačné centrum. Je dôležité, aby sa deti mali kde hrať, zabávať a matky kde sa stretávať. O toto sme sa snažili. Vybudovať priestor, ktorý v našom meste dlho chýbal. Zmenili sme celkové dispozičné riešenie, vybúrali sme priečky, vymenili okná. Samozrejmosťou bolo aj prepojenie na mestskú knižnicu,“ povedal krásňanský primátor Jozef Grapa.

Jediné svojho druhu v široko-ďaleko

„Som milo prekvapený, koľko ľudí tu v tento prvý deň zavítalo. Po Krásne sa však už o tom rozprávali chýry, tak rodičia aj detičky boli určite zvedavé, ako nové komunitné centrum vyzerá. Ako som sľúbil, je to taký druhý pilier pre rodičov s deťmi. Popri detských ihriskách s domčekmi, pieskoviskami, kĺzačkami, ktoré budujeme niekoľko rokov, má mesto ďalšie pekné miesto, kde môžu tráviť voľný čas. Podobné centrum v okolí nie je. Poväčšine sú budované na komerčnej báze, sú v súkromných rukách. To naše je a vždy bude bez spoplatnenia. Výhodou je aj prepojenie s knižnicou. Môžu si tu čítať, robia sa tu rôzne zaujímavé podujatia,“ tešil sa z účasti primátor.

Centrum bolo financované z mimorozpočtových zdrojov. Ušetrené peniaze tak budú použité na ďalší rozvoj mesta.

„Čokoľvek sa nám podarí urobiť, ostane tu pre našich obyvateľov. Keď nám to pomôžu zaplatiť európske alebo štátne fondy, je to veľká výhoda. Na spolufinancovaní sa podieľalo Krásno len piatimi percentami,“ vysvetlil Jozef Grapa.

V Krásne nad Kysucou už teraz pripravujú pre deti ďalšie prekvapenie. To bude tým tretím pomyselným pilierom. Tešte sa na vodné prvky a atrakcie. Veď ako hovorí Jozef Grapa, deti a mladé rodiny sú budúcnosťou každého mesta.

Text a snímky: Pavol Stolárik