Potvrdené! Najlepší strelec na Slovensku je z Turzovky: Prestup? Ak príde Real Madrid

Unikát na 9? Šmahajčík.

Gólový zákon, brankársky horor. V hlave rodina a pokora, na temene štandardková pohroma, v nose výnimočný čuch na góly a na nohách nevídané „strelky“ - najlepšie v republike. Zázraky rozpráva Biblia, no tento týždeň prinášajú aj MY Kysucké noviny príbeh o chlapcovi, ktorý sa stal legendou.

Najlepší strelec v dedine? Každý rok niekto iný. Najlepší v okrese? Fajn. Najlepší v regióne? Slušné. Najlepší vo všetkých krajských súťažiach na Slovensku? Roland Šmahajčík. 133 gólov v 90 zápasoch, priemer si vyrátate aj sami. A kto má taký? Nikto. Ak by taliansky autor Luca Caioli písal o dedinskom futbale, biografia turzovského gólostroja by bola bestsellerom.

„Dá gól?“ sa dnes už nik nepýta, otázky znejú: „Koľko ich bude?“ Za príkladom netreba ďaleko chodiť, predposledný duel bol dokonalým úkazom „šmahošády“. Tatran odpálil raketu vzduch-zem a exligisti z Bešeňovej kopali hrobovú jamu.

Najlgólovejší v krajine

Zmapovali sme všetky krajské súťaže na Slovensku (teda štyri tretie, sedem štvrtých a štrnásť piatych líg) za posledných päť sezón (od 2017/18 po aktuálnu 2021/22) a vybrali najgólovejších futbalistov krajiny.

Aby sme všetkých merali rovnakým metrom a zachovali čistú dávku objektívnosti, nezarátavajú sa góly zo Slovenského pohára, striedavých štartov či hosťovaní v okresných súťažiach (šiestej, siedmej alebo ôsmej lige) ani súťaží, ktoré sa nehrajú vo všetkých krajoch (napríklad na východe Krajská futbalová liga alebo v Bratislavskom kraji Pohár BFZ). Nech sa páči. TOP 7 na Slovensku:

Tabuľka najlepších strelcov v krajine hovorí jasnou rečou. (zdroj: Adam Dudiak + veľké ďakujem za zmapovanie nezmapovateľného patrí Ladislavovi Hejčíkovi.)

A práve na Kysuciach, v drese Turzovky, behá najlepší strelec krajiny! Samozrejme, možno by sa v dedinských súťažiach našla konkurencia, no je iné hrať okres a iné kraj, všakže. Za úvahu stojí i fakt, že podobného strelca nemáme ani v celoštátnych ligách (Fortuna lige a 2. lige), no to je iná téma.

Tak či onak, „Šmaho“, ĎAKUJEME!

Jedenásť odhodlaných, one-man show

Gólostroj najvyššej značky, brankársky horor. Za posledných 5 rokov v krajine nemáte streleckú konkurenciu. Aký je to pocit? Trúfnete si aj na nadchádzajúcu päťročnicu? Máme očakávať ďalšiu „šmahošádu“?

V prvom rade chcem poďakovať za tento rozsiahly prieskum. Som vďačný, že sa niekto odhodlal zmapovať nezmapovateľné a vyšla na svet takáto štatistika. Teší ma to, je to nádherný pocit, ktorý hreje na duši. O to viac, keď som sa najlepším strelcom stal v rodnom meste.

Ešte päť? Uf, roky pribúdajú, uvidíme ako bude držať zdravie, góly dávam rád a teší ma každý jeden. No pred individuálnymi úspechmi sú vždy tie tímové. Hráme pre ľudí, ktorí nás potrebujú vidieť vyhrávať, nie len strieľať góly. Budem robiť všetko preto, aby sa futbal v Turzovke stále posúval vpred.

Sedem gólov (na jeseň dal dokopy osem), čistý štít proti najofenzívnejšiemu mužstvu súťaže, reklama na futbal i neomylnú streľbu a výhra 8:0. Aké ste mali očakávania pred prvým jarným zápasom?

Len som sa po dlhej zimnej prestávke nechcel zraniť. Jasné, cieľom bolo zabojovať doma o tri body a posunúť sa v tabuľke vyššie, no taký výsledok nečakal asi nikto. Na ihrisko nastúpilo jedenásť chlapov, odhodlaných bojovať od začiatku do konca.