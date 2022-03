Pripravte sa na obmedzenia. V apríli začne rekonštrukcia mosta v Radoli

Doprava bude zaťažená v oboch smeroch.

Most v Radoli je v kritickom stave. (Zdroj: Jozef Mozol)

KYSUCE. Rekonštrukcia mosta v Radoli skomplikuje už aj tak dosť zložitú dopravnú situáciu na Kysuciach. Podľa plánu by mala byť hotová do konca roka.

Práce sú rozdelené do troch etáp. Začnú v apríli, na presnejší dátum sa stále čaká. Pracovať sa bude nepretržite sedem dní v týždni od 6. do 18. hodiny. Na základe požiadaviek samosprávy sa vo výnimočných prípadoch predĺži pracovná doba do 22. hodiny. V čase dopravných špičiek bude riadiť dopravu polícia.

V článku sa dozviete - Ako prebiehalo stretnutie zástupcov ohľadom postupu prípravných prác - Ako jednotlivé etapy rekonštrukcie mosta v Radoli obmedzia dopravu - V akom štádiu sa nachádza privádzač v Kysuckom Novom Meste a diaľnica D3

Podľa slov poradcu ministra dopravy pre región Kysuce Jozefa Mozola je rovnako cieľom zabezpečiť čo najlepšiu koordináciu medzi rozbiehajúcimi sa stavbami diaľničného privádzača v Kysuckom Novom Meste a rekonštrukcie mosta v Radoli. Vodiči by mali čo najmenej pocítiť dopravné obmedzenia počas výstavby a v čo najkratšom čase využívať nové cesty.

V zlom stave je aj most v Kysuckom Lieskovci, na ktorý bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že ešte nie je vyhodnotená súťaž, začiatok rekonštrukcie známy nie je.

Stretnutie zástupcov