Víťazný pohár zo Zimných hier získali žiaci ZŠ Rázusova z Čadce

Po ročnej pandemickej prestávke si žiaci základných škôl z mesta Čadca opäť zmerali sily na 6. ročníku Zimných hier v Oščadnici.

Aj keď sa v posledných dňoch oteplilo, zjazdovka v lyžiarskom stredisku Gajuz v Oščadnici bola stále pokrytá vrstvou snehu. Organizátorom mestu Čadca a Olympijskému klubu Kysuce sa tak z nádherného slnečného počasia podarilo po ročnej pandemickej prestávke vo štvrtok 23.marca opäť usporiadať Zimný olympijský deň. O pohár primátora mesta Čadca súťažilo viac ako 150 žiakov čadčianskych škôl v dvoch disciplínach, obrovskom slalome a bobovaní.

„Chceme dať príležitosť žiakom našich škôl, aby mali možnosť poriadne si zašportovať aj zasúťažiť. Od môjho nástupu na post primátora sme zaviedli tradíciu zimného aj letného olympijského dňa. Je to výborná príležitosť, aby si deti nielen zašportovali, ale vytvorili si aj nové priateľstvá a väzby so žiakmi z iných škôl v našom meste,“ vyjadril sa primátor mesta Milan Gura.

O pohár primátora súťažilo viac ako 150 žiakov základných škôl z Čadce. (zdroj: Pavol Stolárik)

Počas celého dňa panovala na svahu skvelá športová atmosféra, súťažilo sa v duchu fair-play. Na vynikajúco pripravenom svahu podávali pretekári veľmi dobré výsledky. Zvíťaziť však mohli len tí najlepší. Pripísať si na svoje konto čo najviac bodov sa snažila aj každá škola, aby sa v závere hier mohla pýšiť ziskom putovného pohára. Nad hlavu ho v tomto roku so ziskom 107 bodov zdvihli decká zo základnej školy Rázusova.

„Získali sme viacero prvých miest, tak sme sa po súčte bodov stali víťazmi. No nedá sa to považovať za pravidlo. Je to taká lotéria,“ povedal telocvikár Peter Zúbka z víťaznej školy.

„Žiaci nie sú profesionáli, nie je to o pripravenosti, pretože na hodinách telesnej výchovy sa lyžovanie netrénuje. Je to všetko o výbere žiakov. Organizácia pretekov je výborný nápad, Kysuce sú krajom, kde je snehu dostatok a lyžovanie tu má tradíciu, dalo by sa povedať že je to taký kysucký národný šport. Má to zmysel robiť takéto povzbudzujúce podujatia pre mladých,“ tešil sa z víťazstva svojich zverencov pedagóg.

Michael Duraj, víťaz v kategórii chlapcov 5. a 6. ročník (zdroj: Pavol Stolárik)

Mesto Čadca ako hlavný organizátor ocenilo v každej disciplíne v troch kategóriách troch najlepších pretekárov. Medaily, diplomy a ceny odovzdali v závere pretekov víťazom primátor Milan Gura a Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu.

Zlatú medailu v kategórii chlapci 5. a 6. ročník si vybojoval dvanásťročný Michael Duraj zo základnej školy Rázusova. V preteku zúročili svoje tréningové úsilie, ktoré pravidelne vynakladá na svahoch ako člen lyžiarskehooddielu SKI Team Oščadnica.

„Preteky boli veľmi dobre zorganizované, postavenie trate mi vyhovovalo, podmienky boli dobré tak hodnotím tieto preteky za vydarené. Tento kopec u Gajuza mám najazdený, keďže tu pravidelne trénujem. Jazdím slovenský pohár, no aj tak mám pred súpermi rešpekt. Toto víťazstvo ma potešilo, no stále je čo zlepšovať,“ povedal Michael.

„V tradícii organizovania zimných hier bude Mesto Čadca aj naďalej pokračovať Organizovaním zimných a už tradičných letných športových hier, ktoré sa každoročne konajú pri príležitosti MDD, podporuje mesto myšlienku správneho všestranného rozvoja detí školskom veku, najmä dostatok pohybu a športu v prírode,“ dodal na záver čadčiansky primátor Milan Gura.

Výsledky Zimných hier v Oščadnici:

Obrovský slalom

Dievčatá 5.- 6. roč.

1. Chlebeková Nian, ZŠ J.A. Komenského

2. Prívarová Agáta, ZŠ M.R. Štefánika

3. Prívarová Tamara, ZŠ M.R. Štefánika

Chlapci 5.-6. roč.

1. Duraj Michael, ZŠ Rázusova

2. Šromovský Michal, ZŠ s MŠ Podzávoz

3. Jašurek Jakub, ZŠ M.R. Štefánika

Dievčatá 7.- 8. roč.

1. Húdeková Alica, ZŠ Rázusova

2. Holeščáková Gabriela, ZŠ s MŠ Podzávoz

3. Pajonková Lara, ZŠ J.A. Komenského

Chlapci 7.-8. roč.

1. Dej Jakub, ZŠ s MŠ Čadca - Horelica

2. Padyšák Marián, ZŠ s MŠ Podzávoz

3. Oravec Marcel, ZŠ s MŠ Podzávoz

Dievčatá 9. roč.

1. Durajová Kristína, ZŠ M.R. Štefánika

2. Poláková Agáta, ZŠ M.R. Štefánika

3. Šeligová Vanda, ZŠ M.R. Štefánika

Chlapci 9.roč.

1. Tremboš Filip, ZŠ Rázusova

2. Michalina Martin, ZŠ s MŠ Čadca - Horelica

3. Czán Michal, ZŠ s MŠ Čadca - Horelica