Veterinár: Som v prvom rade lekár, k eutanázii mám veľmi striktný prístup

Kastráciu odporúča pre všetky zvieratá, ktoré nie sú určené na chov.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO.„Uhryznutia sú z drvivej väčšiny úplne zbytočné úrazy. Častokrát sa stretávam s tým, že človeka pohryzú alebo mu ublížia práve zvieratá, ktoré na to absolútne nemajú predpoklady. Môžete mať akokoľvek socializovaného a dobrého psa, aj on môže nechtiac ublížiť pri nesprávnej manipulácii a príliš blízkom kontakte cudzích osôb. To si ľudia málokedy uvedomujú,“ hovorí veterinár Michal Zalaš.

S akými prípadmi sa stretávate denne?

Denne sú to najmä štandardné úkony, to znamená vakcinácie, antiparazitárne ošetrenia a plánované preventívne operatívne zákroky- kastrácie. Čo sa týka ostatných častých vecí, sú to hnačky, zvracanie a rôzne iné tráviace problémy, kedy zviera niečo zožerie.

Dá sa predísť infekčnému ochoreniu zvieraťa?

Hlavne vakcináciou, ošetrením proti vonkajším a vnútorným parazitom.

Sú obdobia, kedy nejaká choroba prepukne. Napríklad pri infekciách parvovírusom, musí byť obdobie, kedy sa rodia šteňatá a zároveň obdobie, ktoré je vhodné pre vírus, potom sa už šíri rýchlo a jednoducho.

Z infekčných ochorení máme veľa vyslovene sezónnych, napríklad hnačky alebo alergie. Ďalej máme ohniskové choroby, ktoré sa vyskytujú iba na určitom mieste a v určitý čas. To je napríklad mor králikov, alebo borelióza.

“ Kastráciu odporúčam pre všetky zvieratá, ktoré nie sú určené na chov. Tento zákrok je už natoľko rutinný, že napríklad u mačky trvá možno 8 minút od prvého rezu po posledný steh. „ Michal Zalaš

Zviera sa nenakazí iba od zvieraťa, prenos môže spôsobiť aj človek, teda nepriamym kontaktom.

Ale napríklad pri hnačkách u psov je vo väčšine prípadov dietetického pôvodu, infekcia tam často nehrá rolu. Čo sa infekčných ochorení týka, všetko kadiaľ infikovaný pes prejde, sa automaticky stáva, na určitú dobu, infekčným prostredím. Tomu sa nedá vyhnúť.

Moja rada, ako čo najlepšie obmedziť riziko nákazy ostatných zvierat, je izolácia chorého zvieraťa, všetky ostatné cesty sú v podstate nereálne.

Proti akým ochoreniam vakcinujete psy a mačky?

Na Slovensku sa zo zákona musí očkovať len besnota, ale odporúčam aj iné vakcíny. Celkovo je dokázané, že vakcinované psy prekonávajú tie ochorenia ľahšie. Sú choroby, ktoré sú smrteľné pre zviera, ale aj človeka. Mali sme prípad leptospirózy, ktorá je vysokoinfekčná a prenosná aj na človeka.

Bez vakcinácie majú zvieratá väčšinou veľmi zlý priebeh. Samozrejme, závisí to od imunitného systému, ako si s infekciou dokáže poradiť, ale vždy sú tam následky.