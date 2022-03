Na Smrtnú nedeľu vynesú v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke Morenu a privítajú jar

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka si pripomenú aj v Múzeu kysuckej dediny.

Vítanie jari je od nepamäti spojené s magickými rituálmi. Príchod jari je pre mnohých očakávaným obdobím. Ľudia sa tešia, kedy sa končene tráva zazelená, slnko zasvieti jasnejšie a teplejšie a dni sa predĺžia, vzduch začne voňať prvými kvetmi a štebotanie vtákov je čoraz hlasnejšie a intenzívnejšie. Hoci prešlo už mnoho rokov, niečo podobné cítili pred príchodom jari aj naši predkovia.

V minulosti sa jar začínala až symbolickým vynesením zimy z dediny. Na Smrtnú nedeľu si dievčatá zhotovili figurínu – Morenu. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

"Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa pri príležitosti 50. výročia od svojho založenia, rozhodlo v Múzeu kysuckej dediny oživiť tradíciu vynášania Moreny. Nedeľné podujatie Morena, Morena, kde si prebývala... sa v skanzene uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022," informovala Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.

Z výskumu Márie Ďuroškovej z Ochodnice

Morena sa vynášala na čiernu nedeľu. Vynášala sa preto, aby voda zobrala všetko zlé, hlavne chorobu, preto aj ženy dávali na jej oblečenie pekné veci, ako podviku, šatku, šorc, zásteru. Po polnoci sa za brieždenia vybrali k miestu, kde ju mali utopiť a pritom spievali:

Vynášanie Moreny (zdroj: Kysucké múzeum)

Morena, Morena, kde si nocovala,

u starej politri kapustu rovnala.

Morena, Morena, kde ťa poneseme,

u Olejka v hati tam ťa utopíme.

Morena, Morena za kohos umrela,

za pána richtára, aj za jeho syna.

Prešli ku hati, postupne ju vyzliekli a pritom sa snažili zobrať z nej, čo najviac vecí, aby sa skoro vydali. Potom ju hodili do hate a povedali :

Všecko zlé od nás a to dobré pri nás!

"Ak vás zaujíma, ako sa tento zvyk zachoval v podaní DFS Nezábudka zo Zborova nad Bystricou, príďte do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, kde na vás čaká zaujímavý program. Od 11. do 16. hodiny sa návštevníci môžu zapojiť do ankety o najkrajšiu Morenu, od 13. do 14. hodiny si môžu vypočuť zaujímavú prednášku a zúčastniť sa worhshopu Urob si Morenku. Po ukončení približne o 14. hodine prejde po skanzene sprievod s Morenou v podaní DFS Nezábudka," priblížila program Miroslava Jančulová.

