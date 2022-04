Zimy sú dlhšie, teploty klesajú. Čadčianska radnica sa rozhodla kúpalisko prebudovať na klzisko

Kombináciou hliníkovej trubky s hadicou EPDM sa vytvoria rozvodové panely, ktoré sa vyznačujú rýchlou montážou/demontážou a malým skladovacím priestorom. Nová technológia by mala byť schopná zmraziť objem vody v priebehu 48 hodín.

ČADCA, 1. apríl. Plocha kúpaliska v okresnom meste Čadca sa zmení na nepoznanie. Práce na výstavbe multifunkčnej športovej plochy, ktorá na mieste vznikne, by sa mali začať v najbližších dňoch.

Multifunkčný priestor

"Mnohí obyvatelia mesta túžia po ploche, kde by počas zimného obdobia mohli so svojimi ratolesťami tráviť voľný čas. Najlepšie miesto je podľa nás v areáli kúpaliska. Po porade s odborníkmi sme sa rozhodli, že počas zimných mesiacov bude tento priestor využívaný ako klzisko," vyjadril sa hovorca mestského úradu v Čadci Marián Kráľ.

Hokejbalové ihrisko nevyhovuje

"V prvom rade sme uvažovali o hokejbalovom ihrisku, no toto svojou spádovosťou a odvodňovacím systémom nespĺňa požiadavky na zabudovanie technológie," vysvetlil Kráľ.

Ľadovú plochu na korčuľovanie by verejnosť mohla využívať už počas zimného obdobia 2022. Mesto plánuje na klzisku organizovať aj exhibičné zápasy hokejových tímov. V teplých mesiacoch bude plocha okrem plavcov slúžiť aj umelcom.

Novú modernú technológiu začali dovážať začiatkom minulého týždňa. (zdroj: archív autora)

Zaškolia nových zamestnancov

Čadčianska mestská plaváreň z tohto dôvodu príjme štyroch nových zamestnancov. "Chladiarenské rozvody klziska na základe EPDM rohoží je jeden z variantov pri stavbe mobilných klzísk. Rohože dobre kopírujú terén, avšak vyžadujú si starostlivosť, znalosť a zručnosť užívateľa pri montáži, demontáži a to z dôvodu ich možného poškodenia. Sú dobre skladovateľné vo forme odkladacích boxov. O montáž a demontáž sa budú starať zaškolení zamestnanci," informoval hovorca mesta.

S testovacou prevádzkou začnú v najblžších dňoch. (zdroj: archív autora)

„Moderná chladiarenská technológia bude využívať chladivo, ktoré má najmenší vplyv na životné prostredie,“ dodal.

Kráľ tiež pripomenul, že mesto chcelo na uvedenej ploche vybudovať klzisko, resp. multifunkčnú športovú plochu, ešte v roku 2019. Zámer bol pre pandémiu a s tým súvisiacim problémom s dodávateľmi chladiarenskej techniky presunutý na tento rok," ozrejmil hovorca radnice.

Časť nákladov zatiahli sponzori

Pri klzisku bude fungovať aj požičovňa korčulí, ktoré si budú mocť zapožičať návštevníci zdarma. „Tešíme sa, že čaro Vianoc bude budúcu zimu obohatené aj v areáli mestského kúpaliska, kde sa v lete pohybuje asi najviac ľudí a to tým, že tam bude počas zimy ľadová plocha. Máme radosť z toho, že aj v našom meste sa našli sponzori, ktorí prispeli na to, aby aj Čadca mohla takúto ľadovú plochu prevádzkovať. Veríme, že najmä mladí ľudia si tam nájdu obrovské potešenie, že starí rodičia si tam budú môcť zobrať svoje vnúčatá,“ dodal na záver Marián Kráľ, ktorý zároveň ďakuje miestnym sponzorom.

Ak ste článok dočítali až do konca a uverili, veľmi nás to teší. IDE O PRVOAPRÍLOVÝ .... po novom sa hovorí HOAX :) Dúfam, že sme vás aspoň trochu zabavili. Pošlite ďalej priateľom a známym... veď ako aj vás.. môže to pobaviť aj ich :)