Novým terčom nenávisti sú utečenci z Ukrajiny aj ľudia, ktorí sa im snažia pomôcť

Pomáhali pred vojnou, pomáhajú teraz a pomáhať budú naďalej. Agresori im nadávajú z tepla domova pri pive, plnom tanieri a zapnutej telke.

KYSUCE. Za 39 dní ruskej invázie na Ukrajinu už zaznelo veľa slov a fráz. Niektoré múdre, prajné, vtipné, iné zlé, nenávistné. Spoločnosť akoby sa opäť rozdelila na dva

“ Ľudia na Slovensku, aj keď mnohokrát žijú v chudobe, majú aspoň tú posteľ, nikto na nich nestrieľa a nevybuchne im bomba pri hlave. „ Alena Chadimová

tábory. Zaznievajú hlasy tých, ktorí sú proti pomoci a niekedy až agresívnym spôsobom útočia na všetkých, ktorí sa ju snažia poskytnúť.

"Zrazu sa covid stratil? Prečo utečenci nemajú rúška? Zrazu sa peniaze na pomoc Ukrajincom nájdu, keď bolo treba pomôcť Slovákom, nemal kto. Cez hranice k nám prúdia tisíce asociálov, čo sa neprispôsobia." Takéto reakcie sa kopia hlavne na internete.

Z odborníkov v oblasti medicíny sa zo dňa na deň stali renomovaní odborníci na zahraničnú politiku. Veď čo, na Slovensku je to proste tak. Žijeme v časoch, kedy každý môže byť „odborníkom“ v akejkoľvek oblasti a dokonca vo viacerých sférach súčasne.

Aj keď nie je veľmi príjemné tieto komentáre čítať, na Kysuciach sa stále nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí denne pomáhajú vojenským utečencom z Ukrajiny a vážnosť tejto situácie im nie je ľahostajná.

Obec Povina pretriasaná na konšpiračných stránkach

Terčom negatívnych reakcií na internete sa stala aj starostka obce Povina Alena Dudeková po tom, čo obec v urbárskom dome poskytla dočasné ubytovanie pre 11 mamičiek a 15 detí, ktoré boli donútené opustiť svoje domovy pred ničivou vojnou.

V urbárskom dome v Povine pripravili za jeden deň tridsať postelí pre ukrajinské mamičky s deťmi. (zdroj: obec Povina)

Kontroverzný text uverejnil aj internetový portál cz24news, ktorý sa hrdí sloganom „Sme tu pre tých, ktorí chcú skutočne poznať pravdu“. Článok s titulkom "Na Kysuciach pribúda afrických utečencov z Ukrajiny" však udáva len jednoduchý text.

„Písali nám nejakí ľudia z Poviny, ktorí sú zhrození z počínania ich starostky. Tá ubytovala v Povine okolo 30 utečencov, ktorí majú byť z Ukrajiny. Obyvatelia písali, že tam je aj viacero černochov a ľudí, ktorí sa narodili mimo Ukrajiny. Sú tam aj muži, ktorí tam nemali byť a mali bojovať na Ukrajine. Obyvatelia spisujú petíciu proti tomuto konaniu starostky. Keď sme nedávno zverejnili odkaz na sociálnej sieti, starostka odkaz skryla pred verejnosťou, alebo vymazala,“ uviedol internetový portál, o ktorom sa nadačný fond nezávislej žurnalistiky (NFNZ) vyjadril ako o konšpiračnom serveri .

“ Nebudem terčom očierňovania a klamstiev, ktoré sa šíria internetom, budem podávať trestné oznámenia. Komu niet rady, tomu niet pomoci. „ Alena Dudeková, starostka obce Povina

„Absolútne odmietam šírenie dezinformácií, že sa v Povine poskytlo ubytovanie pre černochov a ľudí narodených mimo Ukrajiny,“ rozhorčene povedala starostka obce Povina.

„V piatok priviezli jedenásť matiek a detí, ale žiadnych mužov sme nemali! Od včera poobedia je urbársky dom úplne prázdny! Portál šíril tieto klamstvá a dokonca mi poslali aj vulgárny email, preto boli zablokovaní. Dnes to šíri aj ďalší portál. Nebudem terčom očierňovania a klamstiev, ktoré sa šíria internetom, budem podávať trestné oznámenia. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Obec Povina spoločne pomáha ľuďom v núdzi, káže nám to naše vychovanie, ľudskosť aj viera,“ reagovala Alena Dudeková.

Nadávajú v teple domova pri plnom tanieri a telke

S rôznymi reakciami na pomoc sa stretli aj manželia Chadimovci z Čadce. Tí poskytli strechu nad hlavou štrnástim babičkám, mamám a deťom.

„Ľudia majú na pomoc rôzne názory, no mali by si uvedomiť, že nám je predsa len lepšie, lebo žijeme v mieri. My už roky pomáhame ľuďom, chorým deťom, mamičkám v núdzi, zvieratám v útulkoch tu na Slovensku. Pomáhali sme aj pred touto vojnou a pomáhať budeme aj po nej, “ povedala Alena Chadimová.

“ Mňa donútiť s dvoma deťmi opustiť domov s pár taškami, nechať doma mamičku, brata a manžela, ktorý by šiel bojovať, tak neviem. Všetci, čo tu nadávajú na pomoc Ukrajincom nemajú ani potuchy, čo tí ľudia prežívajú. „ Alena Chadimová

„Teraz však prišiel čas pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Veď oni prišli aj o svoju posteľ, nemajú kde skloniť hlavu. Prešli cez hranicu do úplne cudzieho prostredia, bez vízie nejakej budúcnosti. Ľudia na Slovensku, aj keď mnohokrát žijú v chudobe, majú aspoň tú posteľ, nikto na nich nestrieľa a nevybuchne im bomba pri hlave. Mnohí utečenci prišli o všetko, čo si budovali po celý svoj život. Nemajú domy, nemajú nič. Jediné, čo majú pri sebe sú ich deti. Kto také hrôzy nezažil, nemá právo súdiť. Nadávajú v teple domova pri plnom tanieri a telke," pokrútila hlavou Alena.

Manželia Chadimovci dali nový domov trom rodinám. Miesto našli vo svojom byte, z ktorého sa presťahovali. Pôvodne mal ísť na prenájom, keďže prišla vojna, rozhodli sa spoločne, že tento priestor poskytnú mamičkám s deťmi, ktorí utiekli pred hrôzami vojny z Ukrajiny.

"Pomaly sa zaraďujú do každodenného života, upratujú, varia, deti chodia do školy, ale keď sa spolu rozprávame, v ich očiach sa často lesknú slzy. Naozaj nechápem, ako im niekto môže závidieť. Mňa donútiť s dvoma deťmi opustiť domov s pár taškami, nechať doma mamičku, brata a manžela, ktorý by šiel bojovať, tak neviem. Všetci, čo tu nadávajú na pomoc Ukrajincom nemajú ani potuchy, čo tí ľudia prežívajú," vyjadrila sa Alena Chadimová.

Rôzne osudy, rôzne plány do budúcnosti

Žaňa je mladá Ukrajinka z Kyjeva. Pracovala ako fyzioterapeutka a fitness trénerka. So synom Jegorom utiekli pred vojnou na Slovensko za staršou dcérou Julkou, ktorá študuje na Žilinskej univerzite. Spoločne s ďalšími ženami a deťmi našla po strastiplnej ceste zázemie u Aleny a Juraja v Čadci.

Za dcérou Júliou utiekli na Slovensko Mama Žaňa z Kyjeva so synom Jegorom. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Alenka a Jurko nám veľmi pomohli. Prišli sme do Žiliny a nevedeli, čo ďalej. Našli sme útočisko práve u Alenky a Jurka. Sme za to veľmi vďační. Netušíme, ako dlho to ešte bude trvať, Manžel ostal v Kyjeve. Pracuje ako policajt. Bránia Kyjev pred útokmi a dávajú pozor na dodržiavanie poriadku v celej oblasti. Myslíme na neho dňom aj nocou, občas sme v telefonickom kontakte, vtedy mi vždy padne kameň zo srdca. A takto to ide deň za dňom. Sme ďaleko od seba a vojna nám neumožňuje žiť plnohodnotný život," potichu opísala svoj osud Žaňa.