Na 54. Palárikovej Rakovej odohrajú divadelníci 24 predstavení

Súťaž ochotníckych divadelných súborov sa začne v stredu 27. apríla a zavŕši sa v piatok 29. apríla.

KYSUCE. Prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková ponúkne divákom v troch kysuckých mestách a piatich obciach 24 predstavení. Podľa riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska (KKS) v Čadci Silvie Kajankovej je 54. ročník spojený s 200. výročím narodenia slovenského dejateľa Jána Palárika a uskutoční sa od 24. do 30. apríla.

Prehliadku otvorí v nedeľu 24. apríla v Rakovej slávnostný sprievod obcou a pohostinné predstavenie Veselá jeseň v podaní Divadelného súboru J. Palárika Čadca.

Súťaž ochotníckych divadelných súborov sa začne v stredu 27. apríla a zavŕši sa v piatok 29. apríla v Dome kultúry v Čadci. "Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční tradične v piatok podvečer a následne je pre verejnosť pripravené divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla Martin Zem pamätá. Hudobno-divadelný projekt, témou ktorého je postava a osud Karola Duchoňa," priblížila Kajanková.

53. Palárikova Raková (zdroj: Michal Lašut)

Program Palárikovej Rakovej v sobotu 30. apríla oficiálne ukončí v čadčianskom dome kultúry výstava Michala Lašuta s názvom Filip Lašut s ochotníckym divadlom a výstava výtvarných prác základných umeleckých škôl kysuckého regiónu na témy Ja a divadlo a Divadelné masky.

"Po dlhej odmlke bez kultúry a spoločenského života si to spoločne s obyvateľmi Kysúc naplno užijeme. Treba však zdôrazniť, že to nie je len výsledok samotných organizátorov podujatia. Ale i ochoty, ústretovosti a vôle predstaviteľov kysuckých samospráv priviesť divadlo a jeho neopakovateľnú atmosféru do miest a obcí," zdôraznila Kajanková.

Ako podotkla, dané podujatie inšpiruje, rozvíja tvorivého ducha, prispieva k zachovávaniu tradícií. Obohacuje tvorcov i divákov, miestnu kultúru, ale aj jej hodnotiteľov – porotcov. Cibrí náš vkus, prináša nové zážitky, skultúrňuje a zušľachťuje nás. „Pomáha nám aj žiť, prekonávať ťažké životné situácie, zbližovať sa s ľuďmi a hľadať medzi nimi porozumenie,“ dodala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci