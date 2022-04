Bezplatné služby aj detský kútik pre ukrajinské deti a ich rodičov sprístupnila aj Kysucká knižnica v Čadci

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK realizujú množstvo aktivít na pomoc utečencom. Pomáhajú im tak zmierniť ich ťažkú situáciu.

Kultúra pomáha Ukrajine. Ako prejav spolupatričnosti otvorili kultúrne inštitúcie v pôsobnosti kraja bezplatne svoje brány všetkým občanom Ukrajiny do svojich expozícií, organizujú humanitárne zbierky či vzdelávacie aktivity.

,,Vojna je už mesiac prítomná v našich životoch. Vtrhla tu nebývalou silou a sužuje priamo našich východných susedov, nepriamo i nás. Som hrdá, že aj v našom kraji trvá neskutočná vlna spolupatričnosti. Každý pomáha, ako vie. Vážim si preto aj prácu našich kultúrnych inštitúcií, ktoré neustále prichádzajú s novými nápadmi, ako ľuďom utekajúcim pred vojnou uľahčiť túto nesmierne vypätú situáciu a ukázať im, že stojíme pri nich,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Prečítajte si

Prečítajte si Výstava v Kysuckom múzeu pripomína 150 rokov Košicko-bohumínskej magistrály Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Hrady aj múzeá

Voľný vstup bude umožnený do expozícií Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, rovnako tak do všetkých pobočiek Kysuckého múzea. Stačí sa preukázať cestovným pasom alebo tlačivom Vyhlásenie cudzinca. Od apríla budú mať obyvatelia Ukrajiny voľný vstup aj do všetkých expozícií Považského múzea v Žiline, ktoré zároveň daruje v mesiaci máj tržby zo vstupu do Budatínskeho hradu jedného vopred ohláseného dňa organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam vojny na Ukrajine.

Voľný vstup pre ľudí utekajúcich pred vojnou umožní aj Turčianska galéria v Martine a Považská galéria umenia v Žiline. Tá okrem iného zorganizovala aj projekt spoločného gesta solidarity Holubice pre Ukrajiny, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť a ktoré je viditeľné na fasáde budovy galérie v podobe papierových holubíc. Z rovnakého dôvodu nasvietilo svoje budovy okrem Budatínskeho hradu aj Bábkové divadlo Žilina a Slovenské komorné divadlo Martin vo farbách ukrajinskej vlajky.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na 54. Palárikovej Rakovej odohrajú divadelníci 24 predstavení Čítajte

Tvorivé dielne v kultúrnych strediskách

Do humanitárnej pomoci sa aktívne zapájajú i naše kultúrne strediská. Krajské kultúrne stredisko v Žiline spolupracuje so skladmi humanitárnej pomoci v Žiline a v spolupráci s Campom v Žiline pripravujú tvorivé dielne pre ukrajinské deti, ktoré v Žiline zostanú dlhodobejšie. Oravské kultúrne stredisko usporiadalo finančnú aj materiálnu zbierku pre Ukrajinu. Okrem toho pomáhajú sprostredkovať premietanie reportážnych aktivistických art filmov súčasného diania priamo z Ukrajiny a pripravujú aktivity na aktivizáciu a socializáciu odínencov z Ukrajiny.

Širokú škálu aktivít realizujú aj knižnice v pôsobnosti Žilinského kraja. Krajská knižnica v Žiline je zadarmo prístupná pre odídencov z Ukrajiny. V spolupráci s Národnou transfúznou službou pripravila hromadné darovanie krvi v priestoroch knižnice (6. apríla), do ktorého sa môže zapojiť každý.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Víťazný pohár zo Zimných hier získali žiaci ZŠ Rázusova z Čadce Čítajte

Bezplatné služby v knižniciach

Bezplatné služby pre Ukrajincov ako i detský kútik pre ukrajinské deti a ich rodičov sprístupnili aj Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Turčianska knižnica v Martine. Tá podobne ako i Oravská knižnica zároveň poskytuje svoje priestory pre matky s deťmi a organizuje kurzy slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka bezplatné služby pre ľudí utekajúcich pred vojnou, počas Týždňa slovenských knižníc pripravila burzu kníh na pomoc ľuďom na Ukrajine a v neposlednom rade iniciovala a zrealizovala celonárodnú zbierku kníh Kúpte –pošlite –daruje v spolupráci s kníhkupectvom Martinus, do ktorej je momentálne zapojených 29 knižníc vrátane knižníc v pôsobnosti kraja. Cez eshop kníhkupectva je možné zakúpiť so zľavou knihy podľa zoznamu a tie poslúžia ako darčeky pre ukrajinské deti.

,,Pred nami je výzva spoznávať ukrajinskú kultúru a sprostredkovať ju obyvateľom kraja. Zároveň postupne pre Ukrajincov prinášať osvetové témy týkajúce sa našej kultúry - histórie, zvyky a tradície, či folklór. Sú to ťažké časy, ale kultúra a umenie môžu do týchto napätých chvíľ pomôcť vniesť trochu jemnocitu a nádeje pre lepšie zajtrajšky,“ uzavrel riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada.

Prečítajte si tiež