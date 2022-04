Dokonalý obrat Staškova vystriedala poprava, Mozol s Kysuckým Novým Mestom v životnej forme

Turzovka nebodovala, Šmahajčík +2.

Kysucké Nové Mesto - Belá-Dulice 3:0 (3:0) Góly: 30. A. Chupáň, 37. a 41. M. Mozol. ŽK: Debnár, Huličiar. Rozhodoval Sikora, 60 divákov. KNM: S. Holeš - P. Dadaj, T. Brodňan, L. Bugáň, P. Štefunda, A. Ceniga, M. Čelko (73. P. Pazdúr), E. Mrmus (68. L. Martinček), A. Chupáň (84. R. Buček), M. Kubala (84. T. Mizera), M. Mozol (59. D. Druska). Článok pokračuje pod video reklamou BELÁ: M. Trnovský - Tomáš Mravec, M. Murček, L. Cvacho, Lukáš Mravec, J. Vaňko (66. M. Huličiar), M. Vojvoda, J. Vajdel, J. Debnár (73. M. Kováčik), J. Taraba, J. Kuniak (51. T. Kucej).

Hostia do duelu vkročili opatrnou nohou a so zabetónovanou obranou, no domáci rozbili asfalt už po polhodine hry. Kubala lišiacky stiahol dvoch hráčov, Mrmus si prebral loptu pred šestnástkou, naznačil center, zasekol, perfektne hľadal i našiel Chupáňa, ten bol v správny čas na správnom mieste a sprevádzaný radostným pokrikom postavil domácu striedačku na nohy – 1:0.

Výsledky + komentáre k zápasu Dolný Kubín - Krásno

Výsledky + komentáre k zápasu Dolný Kubín - Krásno Nevydarený vstup, z deviatich bodov jeden. Berešík: Chýba športový duch, od všetkých čakám viac Čítajte

O päť minút vystihol silu okamihu Mozol, získal loptu i vymyslel prečíslenie dvaja na jedného, Kubala v samostatnom nájazde nastrelil tyčku, no tvorca akcie nevypustil šprint a ukázal lopte, kde má miesto – 2:0.

V závere prvého polčasu padla dlhá lopta až za obrannú lajnu hostí, Trnovský sa ocitol v súboji s Mozolom, no strelec druhého gólu bol šikovnejší, gólman ostal ležať a defenzíva Belej čakala center len márne – v životnej forme hrajúci krídelník sa zvrtol a bachol strelu priamo na kasu. Lopta presvišťala povedľa žrde a tabuľa ukazovala rozdiel triedy – 3:0. Hostia hrozili len opticky, zakončovali nepresne alebo do brániacich hráčov.

Ďalej sa dočítate * priebeh druhého polčasu KNM - Belá-Dulice, Teplička - Staškov a Stráňavy - Turzovka * čo je pre Záteka prvoradé, čo ho teší najviac a koľko minút KNM nedostalo gól * koho z MŠK dvakrát vychytal gólman Belej, kto "jedovkou" opečiatkoval žrď a kto zahodil penaltu * ktorý hráč Staškova zmaril šance a možnosť strhnúť napínavý duel vo svoj prospech, akou trefou Sláviu pochovala Teplička A oveľa viac