Muž sa vracal z baru, prebral sa v kontajneri

Prípad nie je ojedinelý.

KYSUCE. Hliadka mestskej polície bola privolaná ku kurióznemu prípadu. Žena pri vynášaní smetí začula zvláštne zvuky, ktoré vychádzali z polopodzemného kontajnera na plasty.

Policajti po príchode na miesto zistili, že sa v ňom nachádza muž, ktorý sa večer vracal z baru a ráno sa prebral medzi plastovými odpadkami. Stalo sa to v Kysuckom Novom Meste.

O prípade informoval primátor mesta Marián Mihalda. Zdôraznil, že kontajnery slúžia na odpad, nie na prespávanie.

"Každý pondelok ráno som informovaný mestskou políciou o tom, čo sa dialo v meste, či boli nejaké incidenty alebo havárie. Prípadne, či bol potrebný zásah našich policajtov," uviedol.

Podľa jeho slov sa niečo podobné stalo pred pár týždňami. Vtedy našli iného muža v kontajneri na tetrapaky.

Primátor preto prosí občanov, aby sa vyhli podobným nápadom, pretože to nemusí mať vždy šťastný koniec.

"Môže sa stať, že takýto komický príbeh sa zmení na tragický, ak by dotyčný spadol do nádoby na sklo alebo by mu niekto hodil niečo ťažké na hlavu," dodal.