Mama autistu: Keď mi ublíži, vrátim mu to bozkom

Autizmus deťom nebráni užiť si rozprávkové detstvo. Potrebujú len pokoj a istotu, že sa im niekto venuje.

KYSUCE. „Je autista, ktorý dokáže fungovať s ľuďmi, a je autista, ktorý to nedokáže. Autistov nemôžete porovnávať, tak ako aj my sme každý iný,“ povedala na úvod predsedníčka občianskeho združenia SPOSA Kysuce, Etela Štrbová, matka 11-ročného Sebastiána s autizmom.

“ Keď sme s manželom chceli deti, už ako prvé sme sa rozhodli, že im urobíme také detstvo, po akom každé dieťa sníva a aké si zaslúži. Detstvo ako z rozprávky! A nejaký autizmus nás od tohto cieľa neodradil. „ Etela Štrbová

Kedy bol autizmus diagnostikovaný vášmu synovi?

Do dvoch rokov bol Sebi úplne zdravé dieťa. Potom som vycítila, že niečo nie je v poriadku. Niečo sa stalo, ako keby mi niekto vymenil syna z večera do rána. Sebi prestal mať záujem opakovať slová, časom úplne stratil záujem o reč, rozpráva len vlastné zvuky a echolálie, ktoré nemajú význam. Chýbal očný kontakt, chýbal záujem o rovesníkov. Mala som pocit, že ho každý deň niečo oberá o to, čo je v ňom. Potom už prišlo mávanie krídel, čo je tik mávania ručičkami.

Postupne prešiel do svojho sveta, aj keď nemám rada, keď sa hovorí, že autisti majú vlastný svet, pretože žijú v tom našom. Diagnóza bola potvrdená až keď mal približne päť rokov.

“ Naše rodiny považujú aj zázrak za obrovskú šancu. Nádej umiera posledná. Čokoľvek skúsime a môže to dieťaťu pomôcť, sme ochotní to vyskúšať. „ Etela Štrbová o rodinách v SPOSA Kysuce

S kým riešite jeho zdravotný stav?

S psychiatrom. Obvodný lekár má zaznamenanú diagnózu a tomu sa prispôsobuje. My máme úžasného lekára, ktorý vie prísť k nám domov, keď treba. Potom máme pravidelné kontroly u neurológa. A samozrejme všetko konzultujeme s terapeutmi a špeciálnymi pedagógmi.

Ako autisti zvládajú návštevy lekára?

Veľmi zle. Jedine u psychiatra sú to príjemné návštevy.

Sú deti s autizmom na liekoch?

Samozrejme, mnoho detí potrebuje neustále lieky aj od psychiatra.

Má váš syn aj iné, pridružené diagnózy?

Budem veľmi všeobecná, keďže je to citlivá téma. V našej organizácii 33 rodín SPOSA KYSUCE(Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysuce) bojujú rodičia okrem tejto diagnózy i s ďalšími vážnymi diagnózami: epilepsia, mentálna retardácia, poruchy intelektu, hydrocefalus, detská mozgová obrna, ortopedické poruchy, hyperaktivita, genetické syndrómy, vývojové poruchy, diagnóza polycystické obličky, srdcové ochorenia, microcefália neurologická vývinová porucha...

Preto potrebujú dostatočné množstvá terapií a návštevy špecializovaných zariadení rôzneho smeru, aby sa dokázali posúvať vpred a to je extrémny tlak na finančný rozpočet týchto rodín, čo bez pomoci nedokážu zvládnuť.

Ako reagovala rodina, keď ste im oznámili Sebiho diagnózu?