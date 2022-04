Konfrontácia smoly s kontroverziou: Rozhodca odvolal uznaný gól, vidina brať body sa rozplynula

Kto bol videl, kto nie, nech číta.

FK Čadca - ŠK Prameň Kováčová 1:2 (1:0) Góly: 45. M. Šmahajčík - 72. A. Šanta, 84. J. Hámorník. Rozhodoval Plavecký, 150 divákov. ČADCA: D. Bobok - D. Prívara, T. Tlelka, R. Gomola, D. Rucek, F. Pagáč, T. Pohančeník (80. P. Zubka), T. Dyroff, M. Samuhel (63. V. Krenželák), R. Práznovský (80. Š. Jarabek), M. Šmahajčík. Článok pokračuje pod video reklamou KOVÁČOVÁ: J. Vaník (90. A. Tuček) - M. Bariak, P. Majerčík, V. Mojžiš (46. J. Hámorník), F. Fejerčák, M. Fekiač, M. Turák, M. Giertl, K. Psársky (85. M. Barta), R. Duda, A. Šanta.

V úvode držali loptu hostia z Kováčovej, no paradoxne sa hralo viac na ich polovici. Hra do 25 minúty pripomínala ticho, šancu nepriniesla, zmenil to až Duda, keď z dvadsiatich metrov zameral šibenicu, ale Bobok sa nechal unášať vzduchom a jeho náprah vyrazil na roh. Po centri následne hlavičkoval Fekiač, zakončenie hrozilo nebezpečenstvom, no preletelo ponad hornú konštrukciu.

V 26. minúte sa pripomenuli i domáci. Pagáč pred šestnástkou umne zasekol, jeho prízemná strela však skončila vo Vaníkových rukaviciach. Po polhodine hry prešiel Gomola celú lajnu, ale jeho center brániaci hráč bojovne upratal do bezpečia.

Päť minút pred koncom prvej polovice sa uvoľnil Šmahajčík, no rútiaci sa sám na kasu rozvlnil iba bočnú sieť. V závere polčasu hostia pekne vysunuli Dudu, najlepší hráč hostí umne obhodil Boboka, ale sám sa zahnal príliš do kraja a z črtajúcej sa príležitosti zostala len črta.

V 44. minúte si loptu postavil Tlelka, jeho "priamak" z 18 metrov smeroval presne do horného rohu, brankár v hodine dvanástej vystrel ruku, lopta skočila od brvna na čiaru a domáca defenzíva so šťastím upratala.

No domáci to predsa len stihli! V druhej minúte nadstaveného času Pagáč opáčil z nosnej diaľky, Vaník boxoval neisto a pred seba, Dyroff priťukol do päťky, Šmahajčíkovi sa drina vyplatila a s pomocou gólmanovej ruky loptu doviedol do sita - 1:0.

Čadca z kabíny vyletela aktivitou, no Dyroff koncovkou pozdravil iba oblaky.

Na opačnej strane vletel z uhla do pokutového územia Fejerčák, napriahol, ale Rucek sklzom zabránil vyrovnaniu.