Macura sa narodil gólový, Monday rozhodol. „Je to doma!“ zrúklo Krásno víťazným pokrikom

Nigérijčan otvoril strelecky účet.

Krásno - Fiľakovo 2:0 (0:0) Góly: 60. B. Macura, 79. Z. Monday Akele. Rozhodoval Barboriak, 70 divákov. KRÁSNO: P. Lastovica - M. Novotný, L. Ďuratný, M. Podolak (46. M. Milo), K. Švancar (66. S. Deguchi), R. Fujak, K. Gábor (85. B. Kopásek), K. Koleno, B. Macura (90. A. Tvrdý), T. Ševčík (59. Z. Monday Akele), M. Jarabica. Článok pokračuje pod video reklamou FIĽAKOVO: N. Páriš - M. Balázs, Kristián Kurunci, D. Strniša, O. Lovyniuk, L. Knežević, D. Iboš (70. Arnold Kurunci), E. Urbančok, M. Daško, M. Kovanič, A. Hornyák (76. E. Bolla).

Krásno chcelo po nevydarenom vstupe jednoznačne bodovať naplno a ich vhupnutie do stretnutia tomu len a len odpovedalo. Popri odhodlaní v prvých minútach vo vzduchu plápolala nervozita, domácich lopta neposlúchala, no všetko kompenzovali nasadením, agresivitou a bojovným duchom.

Fiľakovo hrozilo zo zabezpečenej obrany, ich štandardné situácie však domáca defenzíva zakaždým upratala do bezpečia. Lavičku Tatrana vzpružil Lastovica, keď nepresným odkopom trafil hráča hostí, no obrana Krásna postavila autobus a k zakončeniu ho nepustila. Umne vypálil aj domáci Fujak, no Páriš kryl.

