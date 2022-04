Prvý polčas šalát, druhý rezeň, ale napokon víťazný obed. Turzovke bezchybný výkon nestačil

„Najťažší zápas, aký sme na jar odohrali,“ vravel kormidelník domácich.

Kysucké Nové Mesto - Turzovka 2:0 (1:0) Góly: 21. A. Chupáň, 86. R. Buček. Rozhodoval Batiz, 130 divákov. KNM: S. Holeš - P. Dadaj, T. Brodňan, L. Bugáň, P. Štefunda, A. Ceniga, M. Čelko (89. P. Pazdúr), L. Martinček (68. E. Mrmus), A. Chupáň, M. Kubala (79. R. Buček), M. Mozol (73. D. Druska). Článok pokračuje pod video reklamou TURZOVKA: L. Urminský - M. Učník, A. Rusnák, S. Husár, F. Klus, M. Pleva, P. Blažek (86. M. Rokyčák), Jozef Polka (50. P. Bibora), M. Zajac, M. Hudek (80. Jozef Polka), R. Šmahajčík.

Turzovka vletela do derby so všetkým odhodlaním, už v 3. minúte sa Šmahajčík krásne zavesil do vzduchu, no hlavou opečiatkoval iba žrď.

Po dvadsiatich minútach výborne presoval Chupáň, využil chybu hostí, vypichol loptu, prešprintoval dvoch obrancov Tatranu a gólovo obalil – 1:0.

Turzovka znervóznela, stroskotávala pred pokutovým územím, viac chybovala, domáci hrýzli a prvý polčas patril jednoznačne im.

V druhom dejstve chceli domáci rýchlou kontrou zvýšiť a poistiť náskok, no súper na nich vyletel tak ako sa na derby patrí! S čistou hlavou, dravo, uvoľnene a oduševnene.