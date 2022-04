Z ôsmej ligy do prvej, chytal aj s otrasom mozgu. Zostane zázrak pod brvnom v Čadci?

Na Kysuciach rastú medzi žrďami hviezdy v rukaviciach – časť prvá.

Keď sme v auguste zavítali na futbal do Čadce, nových tvárí pobehovalo na pľaci hneď niekoľko. Čech v strede zálohy, výborne vynovená pravá lajna... No najviac slnko vysvietilo najmladšieho z nich – vyškereného i sústredeného gólmana zároveň. „To bol zas nákup, kto to je a kde je Marek Hlava?“ padali nechápavé otázky na úkor prekvapivého omladenia postu.

Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom jarnom kole okresných súťaží to padalo jedna radosť (výsledky + komentáre)

V prvom jarnom kole okresných súťaží to padalo jedna radosť (výsledky + komentáre) Dve penalty a rozsudok v 90. minúte, Štens hrdinom. Nováčik uhral exlídra, Povina rozdala päťku Čítajte

„Denis Bobok, na hosťovačke zo Žiliny. A do piatich rokov pôjde za milión, uvidíte.“ Odpoveďou na slová za bránkou postávajúcich odborníkov boli len neveriacke pohľady. No stačil jeden priamy kop hostí a 18-ročný tínedžer ich presvedčil o opaku. Fanúšikmi prebehol mráz úžasu. Kométy väčšinou padajú zhora nadol, no on vystrelil ako blesk z čistého neba. A to meno si zapamätajte.

Nadpis šedého boxu čím pod Dubňom zaujal a prečo prvú sezónu nedochytal v drese MŠK Žilina

s kým sa po návrate z hosťovania v Prievidzi ocitol na reprezentačnom zraze

či neľutuje presun do Čadce a či prvá sezóna v modrom bude zároveň jeho poslednou

ako hodnotí vedenie FK a kvalitu tretej ligy

či v klube "zhora" cítiť tlak kvôli nelichotivému postaveniu v tabuľke

proti komu nastúpil s otrasom mozgu a kto je najnebezpečnejším útočníkom, akému v mužskej súťaži dosiaľ čelil

ktorý hráč Čadce je šoumenom kabíny

či by radšej medzi "šošonmi" zostal, alebo bol predaný za milión

čo si myslí o hviezdičke Martinovi Šviderskom, ktorý drží v šachu Manchester United

koho slová boli preňho v kariére zlomové a aké

či podľa neho Čadci, ktorá konečne naplno bodovala, skončili "dva roky prázdnin"

A oveľa, oveľa viac...

Nebudem ako Petr Čech

Malý, no zo všetkých rovesníkov najvyšší chlapček stál na ihrisku v Lehote pod Vtáčnikom víkend čo víkend. Opretý o zábradlie sledoval v svätyni Baníka otca, ktorý naňho po každom zákroku šibalsky žmurkol. „Odmalička sme si kopávali na ihrisku, bol pre mňa vzorom,“ uškrnul sa Denis Bobok a brankársky dres žiakov v štvortisícovej dedinke nosil onedlho rovnaké priezvisko.

A zákroky zbieral ako medveď maliny. Keď bolo treba lapiť vinkel, tak sa vyhodil do vetra a vystrel ruku, keď prízemnú pecku, tak roztiahol nohy a razom prestúpil do Novák. Či si niekedy pri výskoku nebuchol hlavu? „Pýta sa ma na to každý, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo, snáď neskončím ako Per Čech.“ No to bola stále len tretia liga.

Dres Čadce oblieka prvú sezónu. No bude i poslednou? (zdroj: Archív D. B.)

„Áčko Žiliny malo sústredenie v Bojniciach a tréner nám po dohode s Guľom vybavil modelovaný zápas. Za šošonov hral Otubanjo, Škvarka, Hancko a my, treťoligoví dorastenci, sme ich naháňali po ihrisku. Týždeň na to som šiel pod Dubeň na skúšku,“ zalovil v pamäti vyše dvojmetrový brankár.