Kysuce ponúkajú takmer päťsto kilometrov značených cyklotrás

Prinášame tipy na výlety a trasy po celom kysuckom regióne od skúsených cyklistov.

KYSUCE. Hoci Kysuce boli v minulosti najmä lyžiarsky región, s odchodom zimy sa hlási o slovo cyklistika, ktorá sa stáva čoraz obľúbenejším športom. Možno aj kvôli elektrobicyklom, vďaka ktorým je dostupnejšia pre všetky vekové kategórie.

Na Kysuciach máme až 489 kilometrov značených cyklotrás. Celým územím kysuckého regiónu prechádza približne 140 km dlhá Kysucká cyklomagistrála, ktorá smeruje z Kotešovej (okres Bytča) až do Sedla Demänová a napája sa na Oravskú cyklomagistrálu. Celá trasa je riadne značená a umožňuje tiež prechod na poľské a české cyklotrasy.

„V Oščadnici ma na lesnej ceste naháňal medveď,“ prezradil vášnivý cyklista Martin Kučerik. Našťastie ho medveď nedobehol a tak nám mohol o svojej záľube povedať viac.

„Bicykel si beriem všade so sebou, či už je to po cestách na Slovensku, alebo do zahraničia. Je to moja životná filozofia, sloboda pohybu, radosť pre telo aj dušu a v neposlednom rade spoznávanie okolia, kde sa práve nachádzam,“ opísal Martin svoj vzťah k cyklistike.

V článku sa ďalej dočítate Aké výlety odporúčajú skúsení cyklisti

Kde bola vyznačená nová horská cyklotrasa

Aká veková kategória siaha po elektrobicykloch

Pravidlá, ktoré musia cyklisti na cestách dodržiavať

„Preferujem horskú cykloturistiku, najradšej sa pohybujem v okolí riek a v lese. Ale využívam cyklotrasy všetkých druhov. V meste cyklochodníky a vo voľnej krajine cyklotrasy s rôznymi povrchmi, od cykloturistických trás až po singletracky v lese. Na Kysuciach máme dobre rozpracovanú sieť trás. Treba však dokončiť trasu do Žiliny a tiež trasy Strieborná Kysuca z Makova až do Čadce a zo Skalitého do Čadce,“ zhrnul.



Kam na výlet s bicyklom?

Martin odporúča trasu pôvodnej úzkokoľajnej železničky z Oščadnice až do Novej Bystrice. Trasa je vhodná na rodinnú cykloturistiku. Do Bystrickej doliny sa asi 20 km trasou dostanete aj z námestia v Krásne nad Kysucou.

Pre skúsenejších cyklistov odporúčame Beskydsko-Javornícku magistrálu. Od hotela Husárik po rozhľadňu na Stratenci je to 46 km. V zime táto trasa patrí bežkárom. Okrem výhľadov, ktoré častokrát vyrážajú dych, a krásnej kysuckej prírody však cestou uvidíte veľké rúbaniská a blativý terén, ktorý tu ostal po ťažbe dreva.