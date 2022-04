Megavajce aj obrí zajac, Krásno nad Kysucou ožilo Veľkou nocou

Sviatky jari v centre mesta sa rozhodli spestriť aj školáci vlastnoručne vyrobenou veľkonočnou výzdobou.

“ Tradície upevňujeme hlavne u detí. Tie si uvedomujú, že ani strom bez koreňov neprežije a práve zvyky a tradície našich predkov sú tými koreňmi. „ Jozef Grapa, primátor mesta

Jar prichádza. Veľký týždeň je v plnom prúde a Veľká noc doslova za dverami. Veľkonočná výzdoba v Krásne nad Kysucou bola vždy pestrá a zaujímavá. Pred pár rokmi námestie pri kultúrnom dome ožilo obrovským veľkonočným zajkom s farbenými vajíčkami. Najmä deti sa s ním skamarátili a zvykli sa spolu fotografovať. Tento rok opäť mestská radnica veľkonočnú výzdobu rozšírila. Okrem ručne maľovaných vajíčok, mesto nainštalovalo aj novú megakraslicu v mestských farbách.

"Dúfame, že jarné farby prírody a veľkonočná výzdoba naladí občanov i návštevníkov mesta na pozitívne myšlienky s úsmevom na tvári, pretože je bezplatný a krajší ako rúško," vyjadril sa primátor mesta Jozef Grapa.

Vajíčka ručne maľované

Do výzdoby sa tento rok zapojili aj žiaci zo Základnej školy Mládežnícka, ktorí maľovali v mestskej knižnici veľkonočné vajíčka rôznou technikou a vyzdobili nimi živý plot v centre mesta.

"My Krásňania dodržiavame všetky zvyky aj kresťanské tradície," povedala učiteľka základnej školy Danka Murčová.

"Vajíčka sme si ozdobovali na pracovnom vyučovaní aj výtvarnej výchove. Každoročne týždeň pred veľkou nocou robíme výstavu všetkých našich výrobkov, vajíčok, medovníkov, barančekov. Aj na hudobnej výchove sa venujeme tradíciám, učíme sa ľudové piesne pochádzajúce nielen z Kysúc, ale aj z iných regiónov Slovenska. Žiaci si dobre uvedomujú, že ide o dedičstvo, ktoré nám zanechali naši starí otcovia a mamy," opísala.

Vajíčka ručne maľovali štvrtáci zo základnej školy. (zdroj: Pavol Stolárik)

Doma šibačka aj oblievačka

Tieto sviatočné dni sú aj o tradičných hodnotách symbolizujúcich prebúdzanie nového života. Sviatky pre niekoho o pečení, upratovaní, šibaní, pre kresťanov najväčší sviatok. Už tak, či onak, tieto sviatky boli donedávna sprevádzané rôznymi tradíciami a zvyklosťami. V Krásne nad Kysucou im venujú veľkú pozornosť a veľkonočne zvyky sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Poznajú ich aj štvrtáci Timotej Jančiga a Ema Krištiaková.

„Najskôr upratujeme celý dom, pomáhame mame umývať okná, všetko čo treba. Na veľkú noc nás ocino aj s bratrancom vyšibú korbáčom a vyoblievajú. Vajíčka, ktoré dávam ako výslužku, maľujeme v škole. A tiež pridám malú sladkosť. Na šibačov a polievačov sa veľmi teším, pretože po vyšibaní a vykúpaní budem svieža a zdravá," s úsmevom povedala Ema.

Aj v Timotejovej rodine je súčasťou veľkonočných sviatkov veľké upratovanie. "To ma až tak nebaví, no potom, keď ideme s pletenými korbáčmi k susedom vyšibať dievčatá, to si užívam. Korbáče vždy pripraví dedko Stano. A veľmi sa teším na sladkosti, ktoré dostaneme ako odmenu," dodal Timotej.

škôlkari si zdobenie mesta vajíčkami užívali. (zdroj: Pavol Stolárik)

Zdobili aj škôlkari

K zdobeniu mesta sa pridali aj škôlkari z Materskej školy na lesníckej ulici. Podľa slov učiteľky Miloty Michnáčovej si deti vyzdobovanie mesta doslova užívajú.

"Veľmi radi s deťmi zdobíme mesto. Staré tradície treba dodržiavať a vštepovať ich aj našim najmenším. A tie malinké detičky to možno viac prežívajú, ako tie staršie, hlavne keď sa maľujú vajíčka, pletú korbáče. Najskôr sa len oboznamujú čo je Veľká noc, spievame si piesne. Keď je tesne pred prázdninami, chlapci dievčatá jemne vyšibú, vyvoňajú a tie ich obdarujú vajíčkami. Potom odchádzajú domov a tam v tradíciách pokračujú," vyjadrila sa učiteľka materskej školy.

Návrat ku koreňom

"Tradície upevňujeme hlavne u detí. Tie si uvedomujú, že ani strom bez koreňov neprežije a práve zvyky a tradície našich predkov sú tými koreňmi, no v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe už od nich upúšťame viac a viac. Verím, že aj keď my tu už nebudeme, táto mládež bude pokračovať s hrdosťou v tom, čo tu zanechali naši dedovia a pradedovia." vysvetli primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa a dodal, že každoročne zdobia mesto veľkonočnými motívmi, aby sa obyvatelia lepšie cítili.

"Vedieme mladú generáciu k pocitu spolupatričnosti, pochvália sa rodičom a aj rodičia, keď pôjdu okolo, budú na svojich drobcov hrdí. To je aj cieľom. Sám človek nič veľké nevybuduje, ale keď sa všetci spojíme, veľa vecí sa podarí, získame k mestu bližší vzťah a pocit hrdosti," uzavrel primátor Krásna nad Kysucou.