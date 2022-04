Vykopnuté dvere, fašistické symboly. V Čiernom vyčíňali vandali

Odskákali si to verejné toalety na detskom ihrisku pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly.

KYSUCE. Nepríjemnú záležitosť museli v utorok 12. apríla ráno riešiť zástupcovia hornokysuckej obce Čierne. Zatiaľ neznámi vandali zdemolovali verejné toalety na detskom ihrisku v blízkosti Kostola sv. Ignáca z Loyoly. Vylomené dvere, steny a zariadenie popísané fašistickými symbolmi, všade neporiadok.

Podľa vyjadrenia obyvateľov to nie je ojedinelý prípad ničenia majetku skupinami výtržníkov. Mnohí chceli so svojimi deťmi tráviť čas práve na ihrisku pri kostole, no keďže tam bola skoro vždy rozložená banda výrastkov, ktorá po sebe zanechávala len odpad, ohorky z cigariet a zničené hojdačky, pre deti, ktorým to bolo určené, miesto nebolo.