Pol roka ho neprekonali, udivil ligový Ružomberok. Holeš zabudol dostávať góly

Ako sa po kysucky povie čisté konto? Samuel Holeš. Čo sa stane raz, môže byť náhoda, osemkrát nie! Presne toľko zápasov v rade neinkasoval, Kysucké Nové Mesto dnešných dní prosto do brány nepustí nič. A písať o tom je ako vysvetľovať, že nebo má modrú farbu. Všetci si už zvykli.

Kým pred sezónou patril len do škály nováčikov, teraz jeho meno skloňuje celá štvrtá liga. Veď na čiare namotal sieť ako pavúk a magistrála núl trvá už pol roka. Od septembra 2021. A zásluhou koho? Celej družiny, samozrejme, ale bez čarovných rukavíc by to nešlo.

A keď v jeseni na Kysuce zavítal Ružomberok, ruži z pod Čebraťa zakvitnúť do plnej krásy nedovolil. Ašpirantov na „zákrok roka“ predviedol zo 10. „Čo je to za chlapca?“ pýtal sa s údivom po záverečnom hvizde Peter Struhár, veliteľ prvoligistu.

ĎALEJ SA DOZVIETE kedy chytal s polámanými prstami

či po zápase s Ružomberkom a záujme kouča Struhára došlo aj k niečomu konkrétnemu

ktorý hráč prvoligistu bol najnebezpečnejší a kto po ihrisku "lietal" ako šelma

čo sa mu prihodilo pri debute v "áčku" Dolného Kubína a aká bola seniorská premiéra v Kysuckom Novom Meste

či by mu prekážal tandem v bráne s momentálne zranenou oporou Kysuce Šteinigerom

koho má v kabíne najradšej a ktoré duo z MŠK by sa mohlo futbalom aj živiť

čo je úspešným kameňom pre hradby KNM, ktoré 743 minút nikto neprekonal

aké slová adresoval učebnicovej stopérskej dvojici Bugáň - Brodňan

za akých okolností by z Kysuce nikdy neodišiel a či táto sezóna môže byť v klube jeho poslednou

či s famóznym ročníkom mali v doraste na majstra

"ťahy" ktorého trénera boli preňho kľúčové

s akými exligistami hral v Dolnom Kubíne

A oveľa, oveľa viac...

Debuty dvoch polčasov – chytená penalta i lacná lopta

Pôvodným povolaním útočník túžil, ako všetky malé deti, strieľať migóly. Keby len vtedy vedel, ako to s gólmi bude dnes. Ale k tomu sa dostaneme. Na prvý tréning ho poslala učiteľka zo základnej školy. Poslušne prišiel o dve hodiny skôr. „Jasné, stále chodím v predstihu, ale nie o toľko. Snažím sa do kabíny prísť tak akurát, aby som sa vyvalcoval, prezliekol a pripravil.“

Svet je plný maličkostí a práve tie mu dodávajú veľkosť. Vo futbale obzvlášť. Raz mladším žiakom vypadol brankár a tréner ukázal prstom naňho. Maličkosť vo veľkom bola na svete. „Tuším som vtedy aj chytil penaltu.“