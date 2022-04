Timotej Talapka: Zaznamenávanie momentov je moja vášeň

S video-tvorbou sa radí medzi najlepších v krajine.

KYSUCE . „Snažím sa ľuďom sprostredkovať vzácne okamihy, ktoré častokrát prehliadajú,“ otvoril debatu Timotej Talapka. Supertalent s kamerou v ruke je bezpochyby ďalším z radu vyrastajúcich kysuckých umelcov. Túžba rozvíjať sa v ňom prekvitala od nepamäti, až jej nakoniec úplne podľahol.

Od tej chvíle zožal niekoľko úspechov na rôznych umeleckých súťažiach v kategórii fotografia a video. Avšak, ak by ste si mysleli, že mu ide iba o prestíž, mýlili by ste sa.

Klasická otázka pre umelcov, ako sa vaša tvorba začala?

Za celou mojou tvorbou stojí vášeň k zaznamenávaniu momentov. To je jej hlavná myšlienka a dôvod, kvôli ktorému som začal. Sprvu som si všetko hodné zapamätania natáčal na telefón, no po čase som zistil, že mi to nestačí. Kúpa fotoaparátu zlepšila kvalitu mojich videí a zároveň ma priviedla k ďalšej vášni – fotografii. Pracovať v strihacích programoch som sa naučil sám. Postupne sa snažím zdokonaľovať a napredovať, budú to už dva roky.

Inšpiroval vašu tvorbu a jej začiatok niekto konkrétny, alebo išlo o spontánny nápad?

Obrovský vplyv mal na mňa Sam Kolder, ktorý bol aj mojou inšpiráciou začať. Je to zahraničný tvorca, ktorého som objavil úplnou náhodou - brázdením po internete. Túžba kreatívne sa rozvíjať v mojom vnútri pulzovala už dávno predtým, ale práve jeho tvorbe vďačím za to, že mi dodala potrebné odhodlanie a motiváciu.

Spomínali ste, že sa zaoberáte fotkou i videom. Ktorý z týchto žánrov viac obľubujete? Vidíte medzi nimi nejaký zásadný rozdiel alebo sú si viac-menej podobné?

Mňa osobne viac napĺňa natáčanie a úprava videí. No nanešťastie som momentálne veľmi zaneprázdnený, a práve preto je tvorba fotografie výhodnejšia. Video je časovo i energeticky oveľa náročnejšie. To isté platí o možnostiach jeho úpravy a snímania. Preto osobne vnímam fotografiu a video ako dva rozličné žánre.

Plánujete sa v oblasti vašej tvorby v budúcnosti vzdelávať?

Áno, bol som prijatý na filmovú fakultu vysokej školy múzických umení v Bratislave, konkrétne na odbor kameramanská tvorba. Uvedomil som si, že video-tvorba je to, čo ma skutočne baví a chcem v tejto oblasti dosiahnuť najvyššie možné vzdelanie.

Aké objekty obľubujete fotiť a natáčať?

Od samotných začiatkov som sa angažoval najmä v prírode, keďže žijem tu, na Kysuciach. Je to vidieť takmer na celej mojej tvorbe. Avšak posledný rok som sa čoraz viac zameriaval na prácu s ľuďmi.

Pri vašej tvorbe sa asi len ťažko vyhnete interakcií s ľuďmi. Ako s nimi vychádzate?

Moja schopnosť spolupracovať s ľuďmi je na tom teraz už značne lepšie ako kedysi. V minulosti som bývaval hanblivý, najmä v prítomnosti nových ľudí. Človek sa však postupne učí, adaptuje a tým sa celý proces stáva príjemnejší pre obe strany. Som prispôsobivý človek a ľudom sa snažím vždy vyhovieť ako len viem.

Strihom videí a fotografiou sa zaoberáte už nejaký čas. Akým spôsobom sa vaša tvorba vyvíjala do podoby v akej ju môžeme vidieť dnes?

Povedal by som, že moja tvorba je v neustálom procese vývoja, ktorý sa nikdy úplne neskončí. Vždy sa nájde niečo, čo by sa dalo zlepšiť, ale chcem, aby jej podstata zostala stále rovnaká. Kľúčové je venovať sa naplno tomu, čo vás baví a nepoľaviť.

Veľmi si cením každú jednu skúsenosť a vedomosť, ktorú sa mi podarí získať. Verím, že práve tie nás posúvajú vpred. Zo všetkého, čo robím sa preto snažím odniesť si zakaždým niečo nové, užitočné.

Zúčastnili ste sa nejakých súťaží, prípadne získali nejaké ocenenia?

Minulý rok som prihlásil jedno zo svojich videí do súťaže Cineama. V nej som postúpil na celoslovenské kolo do Bardejova. Čo sa týka tohto roku, prihlásil som sa do súťaže Amfo so svojimi fotografiami, v ktorej sa mi zatiaľ podarilo postúpiť do krajského kola.

Máte nejaký zážitok alebo príhodu z oblasti vašej tvorby, s ktorou by ste sa chceli podeliť?

Teraz asi trošku sklamem, pretože mi nič konkrétne nenapadá. Rád by som však vyzdvihol túto jeseň, na ktorú mám krásne spomienky. Vďaka priaznivému počasiu sme mohli chodiť takmer každú noc fotiť hviezdnu oblohu. Zakaždým to stálo za to.

Plánujete sa v budúcnosti svojou tvorbou živiť alebo sa z nej stane iba hobby?

Živiť sa tvorbou videí bola spočiatku iba túžba , zdanlivo nereálna. Avšak teraz verím, že by sa mohla stať skutočnosťou. Som vďačný za to, že budem mať možnosť študovať vysokú školu so zameraním na to, čo ma baví. Otvoria sa mi tým dvere s nespočetným množstvom možností.

Aký je odkaz vašej tvorby, čo by ste ňou chceli okoliu povedať?

Počas dospievania som si uvedomil, že svet v dnešnej dobe plynie príliš rýchlo. Ľudia sú zaneprázdnení, robia veľa vecí naraz a všetky pekné momenty nechávajú plynúť bez povšimnutia. Cieľom mojej tvorby, je zachytiť okamihy, ktoré iní prehliadajú a následne ich sprostredkovať verejnosti. Verím, že si ľudia časom začnú viac všímať svoje okolie a krásy ktoré ponúka.