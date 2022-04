V Krásne nad Kysucou vyrastie výnimočná atrakcia pre deti

Deti aj rodičia sa môžu tešiť na vodný svet. Otvorený bude už toto leto.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. „Mamičky budú mať cez leto o program pre deti postarané,“ začal primátor Krásna nad Kysucou, Jozef Grapa. Potvrdil, že sa začali zemné práce na výstavbu výnimočného projektu, aký Kysuce ešte nevideli. „Kúsok od námestia budujeme klasické detské ihrisko napojené na vodný svet, kde bude nízky bazén s detskými prvkami. Fontánky, prelievky, vodné šmykľavky, striekačky,..“ Predstavil tretiu fázu rozbehnutého projektu.

Prvé bolo ihrisko

Ako prvé v Krásne vyrástlo detské ihrisko, ktoré sa teší veľkej spokojnosti detí aj rodičov. „Mne sa najviac páči kolotoč, lebo nemusím nič robiť a točím sa,“ prezradil päťročný Sebastián, ktorý si ihrisko užíval spolu s mladšou sestrou Martinkou. S rodičmi prišli až z Čadce. Neprišli však len kvôli vonkajšiemu ihrisku, hlavný pútač zvedavých detí je komunitné centrum pre matky s deťmi v priestoroch kultúrneho domu, vedľa mestskej knižnice.

vonkajšie detské ihrisko (zdroj: Lucia Laurenčíková)

Komunitné centrum pre mamičky s deťmi

„Rozmýšľali sme, ako tieto priestory využiť. Nad zriadením komunitného centra pre rodičov s deťmi sme uvažovali už dlhšiu dobu, je dôležité, aby deti mali miesto, kde sa môžu hrať, zabávať a matky, kde sa môžu stretávať. O toto sme sa snažili. Vybudovať priestor, ktorý v našom meste dlho chýbal,“ informoval krásňanský primátor. Otvorené je len pár týždňov, no návštevnosť je vysoká.

Komunitné centrum v Krásne nad Kysucou (zdroj: Lucia Laurenčíková)

„Centrum ma veľmi milo prekvapilo, chodí tam veľmi veľa ľudí z celých Kysúc. Predstavili sa mi z Čadce, Ochodnice, Svrčinovca, zo Skalitého, ale aj z Dolných Kysúc, Kysucké Nové Mesto a okolie. Veľmi sa teším, že to má taký úspech a nie je to len pre mamičky z Krásna, ale využívajú to aj rodičia zo širokého okolia. Keď aj niekde detské centrá sú, bývajú platené alebo majú rôzne obmedzenia. U nás je vítaný každý!“ povedal nadšený primátor.

„Mne sa najviac zo všetkého páči hra s ostatnými deťmi v loptičkách,“ prezradil trojročný Artuš, ktorý si našiel hneď niekoľko nových kamarátov. Osemročný Branko si zas najviac pochvaľoval prekážkovú dráhu. Každý si v centre príde na svoje.

Vnútorné ihrisko v komunitnom centre (zdroj: Pavol Stolárik)

Posledná fáza je vodný svet

Predbežný termín ukončenia prác je stanovený na 6. júla. „Toto letné centrum bude vlastne väčší pevný bazén s cca 3O cm vody a hernými prvkami. Prvky sú už zazmluvnené a hoci to bude trochu finančne náročnejšie ako detské ihriská, vieme sa pustiť do realizácie. Niečo máme z eurofondov a niečo z nášho rozpočtu. Plánujeme okolo bazéna vysadiť zeleň a umiestiť lehátka, aby si mohli rodičia oddýchnuť, kým sa budú deti hrať,“ dodal na záver primátor.