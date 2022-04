Špecialistka: Toxický vzťah začína lichôtkami, skončiť môže u psychoterapeuta

K manipulatívnemu partnerovi vedie priveľká túžba po láske a uznaní.

Fyzické násilie, vyhrážky. Toxickí rodičia, ktorí povedali vlastným deťom, že sa nemali narodiť. Manželia, čo priviedli vlastné partnerky ku psychiatrovi. Zhovárali sme sa s Bronislavou Švrčkovou, ktorá je terapeutkou a špecialistkou na problematiku toxických vzťahov.

Kedy o takom vzťahu hovoríme?

Toxický vzťah je vzťah, ktorý doslova otravuje našu dušu. Ničí nás, deptá, znižuje nám sebavedomie a to všetko často rafinovaným a ťažko popísateľným spôsobom. Je to skrátka vzťah, v ktorom nám nie je dobre a niekedy ani nevieme presne prečo.

Môžeme všeobecne povedať, že v takomto vzťahu je jeden z partnerov manipulátor a druhý je jeho obeť?

V podstate áno. Aj keď slovo obeť nemám veľmi rada, pretože nás dáva do akejsi bezbrannej pozície. V tomto vzťahu sa vieme začať brániť, len je to náročné a vyžaduje to predovšetkým veľa psychickej energie.

V rozhovore sa dozviete Čo robiť v prípade, ak vzťah drží pokope iba spoločné dieťa

Manipulátor si nájde takého partnera, ktorý je ľahko manipulovateľný

Či sú častejšie obeťami ženy alebo muži

Väčšinou si človek predstaví, že “zlý” je iba jeden. Existujú také vzťahy, kde sú na vine obaja

Čo je motiváciou a aké sklony má človek, ktorý potrebuje byť vo vzťahu ten nadradený a dominantný

Či je možné sa vyhnúť takémuto vzťahu už v jeho zárodku a aké signály by si mal človek všímať

To, že sa človek ocitne v nezdravom vzťahu, si často všimne okolie skôr, ako samotná obeť. Ako môžu v takomto prípade pomôcť známi a priatelia

Akú rolu zohrávajú rôzne druhy závislosti, akými sú napríklad drogy a alkohol

Či je možné zachrániť alebo zmeniť vzťah, aby nebol toxický

Aká je rada tým, ktorí sa nevedia zo škodlivého vzťahu dostať