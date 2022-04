Rábik tromfol bájny míľnik: Niekto za starších žiakov, niekto nikdy

Pod Veľkou Račou sa krájala gólová šnúra.

„A si v novinách Robo!“ zahučalo jamou levovou v Oščadnici, keď Rábik po páde v pokutovom území zobral loptu pod pazuchu, postavil ju na vápnový bod a zahral gólovo. Po zemi a prudko doprava. Olejkova ruka síce merala za strelou, brankár Ochodnice trafil smer, no vyškerený hroťák otvoril skóre zápasu, poslal Tatran do vedenia a ako 19-ročný vyrovnal hrdý medzník - sto gólov v kariére. A na Zelený Štvrtok oslávil 20. narodeniny.

5. liga (výsledky + komentáre)

„Šiel som do zápasu s tým, že to konečne musím vyrovnať. Na jeseň mi chýbal jeden zásah, mal som ich na konte 99. Som rád, že to vyšlo, byť stogólový je fajn pocit. Niekomu sa to podarí za starších žiakov a niekomu nikdy. No nie je to len moja zásluha, za trhák vďačím všetkým spoluhráčom i trénerom, ktorých som mal. Oni čmárali vety, a ja som len dopisoval bodky,“ začal netypicky skromne bývalý hráč Čadce či Karvinej.

Z bieleho bodu až teraz

A stogólovú hranicu nie len vyrovnal, v tom istom zápase ju stihol i prekročiť. O necelých 40 minút a opäť z jedenástich metrov. A ak by vás zaujímalo, koľko z tých 101 padlo po penalte, máme odpoveď! Doteraz ani jeden, až ten symbolický stý.