Rýchlosť prekročili dvojnásobne, polícia si posvietila na kysuckých cestných pirátov

Policajti na Kysuciach stále zaznamenávajú prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti o desiatky kilometrov za hodinu.

Aj napriek avizovanom zvýšenom počte policajtov na cestách a apelovaní na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy, dopravní policajti odhalili na kysuckých cestách ďalších cestných pirátov.

Cestného piráta namerali policajti v obci Oščadnica. 36-ročný vodič išiel rýchlosťou 101km/h na úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 50km/h na ceste III/2013 v obci Oščadnica.

Ďalším previnilcom, ktorý prekročil rýchlosť viac ako dvojnásobne je 32-ročný vodič. Rýchlosť prekročil o 67km/h, keď išiel na úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 50km/h v obci Podvysoká rýchlosťou 117km/h.

Vodič v obci Podvysoká uháňal rýchlosťou 117 km/h (zdroj: polícia SR)

Medzi rekrodmanov sa zaradil aj 21-ročný vodič. V obci Povina prekročil rýchlosť o 41km/h, kde bol následne podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,24,mg/l.

V Povine prekročil vodič Mercedesu rýchlosť o 41 km/h. (zdroj: Polícia SR)

V uplynulom týždni policajti v Žilinskom kraji počas výkonu služby odhalili 38 vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. U vodičov bol alkohol zistený vykonanými dychovými skúškami.

U 22 vodičov s výsledkom nad jedno promile a u 16 vodičov bol zistený alkohol do jedného promile. Jeden vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol. Šiesti vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu.

Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 17 vodičov nemotorových vozidiel.

Prísnejšie sankcie za výrazné aj opakované prekročenie rýchlosti

"Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti," uviedla polícia na sociálnej sieti.

"Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac)," informovala polícia.

Kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

