Tatérka: Najviac ma očarila dôchodkyňa, ktorá si prišla splniť sen

Najviac vo mne rezonuje jedna čerstvá dôchodkyňa, ktorá si prišla splniť sen o tetovaní.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Je mladá, talentovaná a mení pohľad verejnosti na predstavy o tetovaní. Patrícia Šlopková študovala súkromnú umeleckú školu v Žiline. Venovala sa zákazkovému maľovaniu a vlastnej tvorbe. Od roku 2016 je úspešnou a vyhľadávanou umelkyňou, tatérkou. Zo Sewer tattoo fest si doniesla ocenenia za druhé aj prvé miesto.

Máte vyštudovanú umeleckú školu a dizajn. Funguje to tak, že ak vie niekto kresliť, vedel by aj tetovať?

Keď niekto chce byť tatérom, mal by vedieť kresliť. Určite to ale neznamená, že ak viem kresliť, tak viem aj tetovať. Tvorba na pokožku je úplne iná ako tvorba na papier. Treba mať dobrú predstavivosť, umelecké zručnosti. Dnes už to nefunguje tak, že prídete do štúdia a vyberiete si z piatich obrázkov. Tatéri sú umelci a každé tetovanie je umelecké dielo.



Aké predpoklady má mať dobrý tatér?

Pri tetovaní nie je priestor pomýliť sa. Človek musí byť presný a pripravený na okolnosti. Tatér musí byť pripravený na to, že každý ma iný prah bolesti a môže kedykoľvek zareagovať. Presnosť a precíznosť je nevyhnutná.

“ Jediné moje plány sú rozširovať štúdio, lebo vždy je čo zlepšiť. A rozšíriť svoje obzory, pretože vždy je kam sa posunúť. „ Patrícia Šlopková

Vy teraz tetujete najmä metódou handpoke, čo je vlastne ručné vpichovanie atramentu do kože. V čom je ešte rozdiel?

Handpoke je menší zásah do pokožky, pretože si sama kontrolujem hĺbku a silu vpichu. Pre mňa konkrétne je to aj také osobnejšie, detailnejšie.

Dámske tetovanie na chrbte (zdroj: archív Patrícia Šlopková)

Spomínate zásah do pokožky. Ako dlho sa tetovanie hojí? Určite je to individuálne, ale ak by sme mali nájsť nejaký priemer.

U každého človeka je hojivosť úplne iná, hojenie závisí aj od typu pokožky, imunity, zdravotného stavu a kondície. Je to predsa len cudzie teleso v pokožke a telo s ním bojuje. Funguje to tak isto, ako keď sa hoja akékoľvek iné rany. Najväčšie problémy vie urobiť pridlhé slnenie alebo kúpanie vo vode, na to treba dávať pozor. Ak má však klient nejaké vážne kožné ochorenia alebo alergie na kovy, tetovanie mu neodporučím.

Stáva sa, že človek tú bolesť nevydrží a tetovanie nedokončíte?

Ešte sa mi nestalo, že by niekto nevydržal. Aj citlivé miesta ako rebrá alebo slabiny zatiaľ zvládol každý. Veľké tetovanie sa ale, pochopiteľne, robia na viac sedení. Je to bezpečnejšie aj z hľadiska hojenia. Pri veľkých zásahoch do pokožky by mohli nastať aj horúčky a zimnice.

Veľa tatérov má vlastné tetovanie. Urobili ste si nejaké aj vy? Čo znamenajú?

Jasné, tým že som sama seba potetovala som získala oveľa väčší cit v ruke. Mám vlastné tetovanie na rukách a nohe. Zvyšné tetovania som si dala spraviť na mieru u tatérov, ktorých tvorba ma oslovila. Dnes už si ľudia vyberajú konkrétnych umelcov, ako keď si chcete nechať namaľovať obraz. Každé tetovanie je umelecké dielo. U mňa sú moje tetovania čisto estetická záležitosť, neprikladám im žiadny význam, ale veľa ľudí to má inak, majú v nich nejaký hlbší zmysel alebo spomienku.