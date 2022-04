Za gól ďakoval aj Ferguson. Michalík: Fanúšikovia stanovali pred Wembley, Kazachovia sa potierali krvou

Do futbalového neba adresoval želanie – splnilo sa.

Sú príbehy, o ktorých písať znamená zimomriavky, slzu na kraji a očarovanie z toho, ako jeden človek môže dočiahnuť tak vysoko. Rozprávanému deju, ktorý ste dovtedy mihom zočili v televízii alebo tučným fontom na titulnej strane novín, sa usilujete nôtiť originálnu podobu, slovám vkĺbiť čo najpohodlnejšiu čitateľnosť a tak preniesť na papier dielik histórie. No potom postrehnete, že sa vôbec netreba snažiť. Tie vety skrátka nepotrebujú vylepšenie. A mali by byť súčasťou učebníc dejepisu.

Keby tak máme viac hráčov s priezviskom Michalík, to by bolo!

Colombove ženy, Senec a Sereď, o ktorých pred jeho príchodom nikto nepočul ani ich nevidel, vytiahol do ligy. V prvom ho objavil Bolton, v druhej ako kapitán trhol míľnik sto štartov v najvyššej súťaži. Nikdy nevypadol, medzi žrďami upratal českú legendu s helmou na hlave a keď utíšil Stamford Bridge, Mourinho hľadal na mape Čadcu. Bol pri historickom postupe na mundial do Južnej Afriky, ubránil Ševčenka, Torresa či Lewandowskeho a fanúšikovia Leeds aj kvôli nemu stanovali pred Wembley.

Zdôraznil som to raz a zdôrazním znova - keby tak máme na Slovensku viac hráčov s priezviskom Michalík, to by bolo! A budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Na to pamätajte.

Malý chlapec vo veľkom Anglicku

Keď kamaráti zo sídliska začali zaostávať, obité steny panelákov poznali loptu naspamäť a uličky medzi nimi sa málili, osemročný chlapček zišiel pod kopec na mestský štadión. „Dobrý deň, chcel by som tu hrať futbal,“ šepol s túžbou rásť v riadnom kolektíve a do pohybu na trávniku vložil všetko. „Môžeš zostať,“ žmurklo po krste na prvom tréningu v Čadci expertízne oko trénera Padycha. A keby len vtedy vedel, koho naštartoval.

Výška i fyzička zaradili Ľubomíra Michalíka do stredu obrany. „V posledných minútach ma zvykli posielať na hrot, ale vzadu mi to vyhovovalo najviac.“ Mládežnícke kategórie preskákal ako zajac kapustu, jednu úplne vypustil a razom sedel pod Šebíkovou taktovkou v šatni treťoligových mužov. Ba s koučom vytvoril úchvatnú stopérsku dvojicu. „On mal 38 rokov, ja 19. Bol som ako jeho syn, veď v čase, keď debutoval za áčko, nebol som ani na svete.“

AJ TOTO SA DOZVIETE prečo José Mourinho hľadal na mape Čadcu a Sir Alex Ferguson ďakoval

kedy hráči Kajratu Almaty pred zápasom zarezali barana a následne sa potierali jeho krvou i to, či sa procesu musel zúčastniť

pred akým zápasom fanúšikovia kvôli lístkom rozložili stany a nocovali pri predajni

čo si myslí o trénerovi Weissovi, či by mal prevziať reprezentačné kormidlo a čo má aktuálny šéf lavičky Slovanu Bratislava spoločné s koučom Petrom Padychom, ktorý ho viedol prvý i najdlhšie

či sa v zasneženom Chorzówe, kde Slovensko bojovalo o postup na MS bál, že v "pekelnom" závere naskočí do hry

kedy si musel googliť mená spoluhráčov

po akom víťazstve v Londýne oslavovali dva dni

kedy nevedel, či skôr pýtať autogram alebo sa radovať

s kým na tréningu radšej vždy bral rovnakú farbu rozlišovačky

v ktorých futbalových "stánkoch" mal pocit, že hrá pri mínus 20 stupňoch, ktorí fanúšikovia (pravidelne) precestovali celú republiku a na tribúne ktorého treťoligistu nikdy nebolo menej ako 20-tisíc divákov

koho radšej na chodbe nestretnúť ako stretnúť

prečo Denník Šport nazval jeho príbeh romantickým

čo podľa neho robí Sereď lepšie ako Košice či Banská Bystrica, keď sa jej darí stabilne brázdiť prvú ligu

ako sa na preplnenom štadióne dá vôbec komunikovať so spoluhráčmi

o ktorom zaskočení favorita (pri ktorom samozrejme bol) priaznivci Boltonu rozprávajú dodnes

ako hodnotí svoj presun do Galanty, čo je cieľom klubu a či v mužstve zostane aj po lete

keby si mohol vybrať, kde by chcel zavŕšiť kariéru

či pomýšľa na comeback do Čadce alebo rolu trénera

aký bol vele-kritizovaný i odpisovaný Nicolas Anelka, označený za "zlého muža futbalu" v skutočnosti?

kde je najhoršie prehrať, najkrajšie vyhrať a čo by neprial zažiť nikomu

A oveľa, oveľa viac...

A nielen oni hrali dobre. Z generácie „83“ prerazili medzi seniormi viacerí. Trizuliak, Baláž, bratia Mudríkovci,... Chlapci, z ktorých mal na viac každý a dnes sú ikonami svojich dedín. No on sa v krajskom futbale nezastavil.

Po chvíli bojoval o postup v Žiari nad Hronom a upútal Senec. Klub zo Slnečných jazier i jeho nový nemecký majiteľ projektovali jasnú víziu – ísť do ligy. Urasteného zadáka pozvali na skúšku do Dubnice a hneď po zápase dohadovali podmienky. Mestečko zo Žitného ostrova i s čerstvou posilou v najbližšej sezóne vyhralo druhú najvyššiu súťaž. Vízia úspešná. „Splnil som si sen - hral prvú ligu i zažil postup. Krásne obdobie, krásne mesto, krásne spomienky. Rád sa tam vraciam a vždy ich budem mať v srdci,“ usmieval sa dnes 38-ročný futbalista.

A ako sám povedal, obyčajný slovenský junák razom proboval anglickú Premier League. Z postieľky malého chlapca vyliezol do kolísky veľkého futbalu. Ponuku na stôl predostrel Bolton. „Netuším ako ma našli. Hral som priateľský zápas za reprezentáciu, podarilo sa mi streliť gól. Neverím, že agenti z Anglicka by sa len tak vybrali hľadať talenty do Senca. Dovtedy som PL sledoval iba v televízii, takže keď som hráčov z obrazovky stretol naživo, bolo to niečo neopísateľné.“

A celú noc N pred dňom D vraj zreničku nezažmúril. „Bál som sa, či budem vôbec schopný prihrať na dva metre. Predsa len, bol som samorast, ktorý neprešiel žiadnymi akadémiami,“ priznal stres z raketového rastu. No potom potvrdil korektnosť skautského čuchu podpisom tri a pol ročného kontraktu. A zvyšok je história.

Ľubomír Michalík (v bielom) berie loptu Petrovi Crouchovi. (zdroj: Archív MY)

Mourinho hľadal na mape Čadcu, sir Alex ďakoval

S ostrovným futbalom si premiérovo ťukol na hosťovaní v Leeds, ale po siedmich zápasoch na žiadosť vedenia Boltonu cestoval späť k Wanderers. A debut v základnej zostave v najkvalitnejšej lige sveta bol veru ako žiadny iný. Tri kolá pred koncom, na štadióne slávnej Chelsea, ktorej šlo o majstra. Shevchenko, Lampard, Drogba, Terry. Nie vážení, žiadny zberateľský album futbalistov, do ktorého sa kupovali kartičky za 10 centov v trafike na rohu. Ale zverenci Josého Mourinha postávajúci v podchode, z ktorého vytláčal vzduch zbesilý hukot modrého kotla.