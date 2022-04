Kysučania nakupujú potraviny v mestách, pre malé obchody je to likvidačné

Kedysi plné dedinské potraviny zívajú prázdnotou. Obchodným domom konkurovať nedokážu.

KYSUCE. Ceny potravín rastú, ľudia musia šetriť ešte viac, než doteraz. Malé súkromné obchodíky nedokážu udržať krok s veľkými obchodnými reťazcami. Dôvodom je nie len cena, ale aj dostupnosť všetkého sortimentu na jednom mieste. Tých, ktorí prežili krízu spojenú s pandémiou koronavírusu, dnes skúša nárast cien potravín a stále väčšia dostupnosť a vybavenosť supermarketov.

“ Človek si stále môže kúpiť kvalitné a dobré veci zo Slovenska, len ich nemôže hľadať v supermarkete. „ Lukáš Hodoň, ktorý nakupuje u overených predajcov

Jolana Krkošková mala s manželom v Čadci potraviny. Obchod museli zatvoriť, pretože nedokázali konkurovať obchodným domom.

„Ľudia k nám chodili stále menej a nakoniec už kupovali len ťažké veci, aby ich nemuseli vláčiť z ďaleka. Ostatné si nakúpili v supermarkete,“ zaspomínala si pani Jonala.

„Sme štvorčlenná rodina, pričom dvaja členovia sa zdržiavajú v zahraničí. Potraviny tak nakupujeme len pre mňa a mamu. Bývame na dedine a nemáme auto, preto nakupujeme v miestnom obchode. Každý víkend si robíme zoznam, čo budeme nasledujúci týždeň variť. Podľa toho tu kúpime potraviny. Občas, keď je cesta do mesta, kúpime aj tam to, čo nedostať tu. Nesledujeme akcie, kúpime proste to, čo práve potrebujeme, keď je ten tovar v akcii, poteší to,ale nie je to pre nás smerodajné. Kupujeme v menších množstvách a radšej čerstvé. Občas, keď príde otec z Čiech, donesie trvanlivé potraviny, ktoré sú tam lacnejšie.“ priblížila Snežničanka Alica Mičianová.

Bývalé potraviny v Hornom Vadičove (zdroj: Lucia Laurenčíková)

Bývalé potraviny zívajú prázdnotou

Pri prechádzke Kysuckými dedinami dnes vidíme zatvorené prevádzky a občanov s plnými taškami vystupujúcich z autobusov. Najmä počas pandémie sa strhla obrovská vlna solidarity, ľudia vyzývali k podpore malých podnikateľov, aká teda bola realita?

„Prvá vlna bola perfektná, ľudia chodili ešte viac ako pred pandémiou. O zákazníkov sme naozaj núdzu nemali, rýchlo sa to však vrátilo späť do normálu,“ prezradila Adriana Jakubčíková, predavačka potravín v Nesluši.