Za porušenie pravidiel väzenie. Kysučan Tomáš zažíva v Číne extrémne opatrenia

Číňania dokážu byť vo svojich bytoch zatvorení aj niekoľko týždňov. Podstatné je, aby mali dostatok jedla.

KYSUCE, ČÍNA. Máme za sebou viac ako dva roky pandémie. Zažili sme lockdowny, obmedzenia, zákazy vychádzania či cestovania a naše tváre ešte donedávna „zdobili“ rúška či respirátory. Mnohí Slováci dodržiavali opatrenia striktnejšie, iní menej a značné percento obyvateľstva našej krajiny ich úplne spochybňovalo. V konečnom dôsledku sme prežili náročné obdobie. Pozitívom je, že v týchto dňoch sa pravidlá zmiernili najviac od vypuknutia pandémie, a tak si mnohí z nás užívajú voľnosť bez obmedzení. Ale asi neexistuje nikto, kto by aspoň raz neohundral platné predpisy.

Nariadenia, ktoré sme mali v našej krajine dodržiavať, sú však len omrvinkou toho, aké momentálne platia v Číne. Najľudnatejšia krajina sveta poňala boj proti covidu svojsky. Pre jeden prípad dokážu radnice zatvoriť celé ulice, mestá či provincie. Pre mnohých z nás sú tieto kroky prehnané, ba až absurdné.

Svoje o tom vie Tomáš Chilý z Krásna nad Kysucou. Ten žije v Číne už päť rokov a vypracoval sa na uznávaného šéfkuchára v popredných hoteloch. Aj on na vlastnej koži pociťuje, čo znamená zákaz vychádzania v ázijskom ponímaní. Porozprával nám nielen o tom, ako momentálne funguje, respektíve nefunguje život v tejto ďalekej krajine, ale tiež spomenul tresty či vyhliadky do ďalších týždňov.

Skúste opísať, ako to momentálne vyzerá v Číne v súvislosti s pandémiou covid-19 a tamojšími prísnymi opatreniami.

Ťažko odpovedať všeobecne, keďže každé mesto má nastavené iné pravidlá. V tom našom máme stále karanténu a je to naozaj zaujímavé. Najskôr zatvárali jednotlivé ulice, po pár dňoch všetky sídliská. Mimo týchto častí sa nedostanete. Každá ulica je ohradená plotom a cez jediné otvorené stanovisko nemáte šancu prejsť, lebo ho stráži polícia. Najhoršia situácia je v Šanghaji. V niektorých častiach tohto veľkomesta nemôžu ľudia opustiť ani svoj byt. V podstate každý deň pribudne mesto, ktoré sa úplne zatvorí. Ale nemožno sa čudovať, keďže našu oblasť uzavreli kvôli štyrom pozitívnym prípadom.

Ako vás táto situácia ovplyvňuje? Chodíte normálne do práce? Ako fungujú reštaurácie, hotely či služby?

Len tak prežívame. Reštaurácie v meste sú zatvorené a fungujú iba donášky a aj to obmedzene. V čase, keď uzavreli naše mesto, v hoteli, v ktorom pracujem, bolo dvadsať hostí. Výsledok? Museli v ňom zostať. K návštevníkom sa pridali zamestnanci. Tí sa nemohli vôbec vrátiť domov alebo na ubytovňu. Náš hotel a aj reštaurácia sú otvorené, ale iba pre ľudí z mesta, kde sídlime. Ktokoľvek iný chce k nám prísť, musí ísť do týždňovej karantény, na ktorú sú určené priestory. To znamená, že sme prakticky bez práce a tento stav potrvá dovtedy, kým sa situácia nezlepší.