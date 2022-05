Rusi si to namierili priamo do maštale, zobrali nám prasa, spomína Skaliťan Milan Zoň

Oslobodenie obce Skalité pred 77 rokmi, ako prvej kysuckej obce spod vplyvu nacistického Nemecka, si pripomenuli spomienkou pri pomníku vojakom Červenej armády a obetiam 2. svetovej vojny.

29. apríla 1945 oslobodili Sovieti obec Skalité. Pretože bola prvou oslobodenou obcou v okrese Čadca, politické orgány rozhodli vybudovať tu pomník Sovietskej armáde, ktorý bol odhalený l6. septembra l945 a v roku 1959 prebudovaný ako pamiatka na vojnu.

Udalosť, na ktorú sa nedá zabudnúť

Koncom marca 1945 sa k hraniciam v Skalitom priblížila Červená armáda. V rámci príprav sa zastavila na bojovej línii Živiec - Lipnica – Chyžné. Sem bola v rámci 18. armády 4. ukrajinského frontu z Liptova cez Dolný Kubín, Lokcu do obce Rajcza presunutá 24. strelecká divízia generála F. A. Prochorova. Táto strelecká divízia začala útočiť na urýchlene vybudované obranné postavenia Nemcov na línii Živiec - Skalité - Čadca, ktorá sa tu napájala na obrannú líniu Karviná - Český Tešín - Jablunkov – Čadca-Žilina.

Ku konci vojny začala nemecká armáda narýchlo budovať obranné postavenia na Kysuciach, ktorými sa snažila zadržať, alebo aspoň spomaliť Červenú armádu predovšetkým na vybraných prírodných prekážkach. Systém opevnenia postaveného na Serafínove je viditeľný dodnes.

Milan Zoň, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklaitom. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Tieto udalosti som prežil ako chlapec, mal som len päť rokov. Ale dobre si pamätám, ako to celé bolo. Je to udalosť, na ktorú sa nedá zabudnúť," uviedol Milan Zoň, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklaitom.

"Prišli k nám Rusi a zamierili si to rovno do maštale. Zobrali nám prasa. Mama nebola doma a sestra im ju nechcela dať, no tí Ukrajinci ju chceli zastreliť. Chvála Bohu sa tak nestalo. Zachránila sa. Keď prišla mama a zistila, čo sa stalo, okamžite bežala za financmi. Tí zistili, kto to bol, no prasa bolo už rozporcované. Tí vojaci sa museli chtiac nechtiac s nami vyrovnať, tak si pamätám, že nám dali dva ruské bicykle a topánky. A samozrejme ja, ako malý chlapec, už som sa vozil. Aj keď bez plášťov, po ceste, ale vtedy ešte nebola taká cesta ako teraz," rozpamätal sa na udalosti Milan Zoň.

Len aby sa nezabudlo

Oslobodenie obce Skalité pred 77 rokmi ako prvej kysuckej obce spod vplyvu nacistického Nemecka si pripomenuli spomienkou pri pomníku vojakom Červenej armády a obetiam 2. svetovej vojny. Práve pri ňom sa vo štvrtok 28. apríla stretli obyvatelia, predstavitelia obce aj susedných obcí a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Spomienka pri pamätníku v obci Skalité (zdroj: Pavol Stolárik)

"Oslavy organizujeme každoročne preto, aby sa nezabúdalo na históriu, na to, čo spôsobila vojna, a aby ani mladá generácia nezabúdala na jej hrôzy," povedal starosta obce Jozef Cech. Pripomenul tiež, že ani v súčasnosti nie je sloboda a mier samozrejmosťou.