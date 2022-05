Chválili ho majstri Európy, vábil West Ham. Do Slovana šiel za lopty a je najlepší v histórii klubu

Ak by Tehelné pole pomenovali podľa najúspešnejšieho hráča, volalo by sa Peckovo.

Ladislav Pecko doviedol mládežnícku reprezentáciu do semifinále majstrovstiev Európy. (Zdroj: Archív MY)

Na futbalovom pľaci či atletickom ovále býval od svitu do mrku. „Bisťu, ten je rýchly,“ udivil sa bratislavský Slovan, ktorý za rodáka z Krásna nad Kysucou poslal Dolnému Kubínu pakeľ lôpt. A zvyšok je história.

Na Pasienky vrátil ligu, po sedemnástich rokoch federálny triumf, získal štyri ligové tituly a po veľkolepom návrate na poste veliteľa lavičky pridal piaty. Vcelku zodvihol majstrovskú trofej nad uši šesťkrát a to sa, verte alebo nie, od Dubovského, cez Kindera, Moravčíka, Popluhára až po Weissa nepodarilo nikomu.

Za belasých odohral temer 500 zápasov, utvoril klubový i slovenský rekord a keď si v starých-dobrých Copa Mundialoch hodil popod pravú tribúnu, nechytila ho ani mestská električka.

V role kouča doviedol slovenských „sokolíkov“ pred brány európskeho finále i šestnástku najlepších na svete. Chválili ho Čapkovič či Ondruš, majstri Starého kontinentu, po ktorých prevzal legendárnu generáciu. Vábil ho West Ham a o jeho šprintoch doteraz Bratislavčania čítajú deťom rozprávky z veľkej zelenej knihy.

Niečo medzi nebom a zemou zoskupilo aj na slovenskom futbale 40-tisíc priaznivcov. A to niečo bol Slovan Bratislava deväťdesiatych rokov – neopakovateľná partia. A keď hral Laco Pecko, bola to pecka.

Desať? Asi ich nebolo ani toľko

K futbalovému oddielu Krásna nad Kysucou ste sa pripojili v deviatich rokoch, v pätnástich ste započali štúdium na tvrdošínskej priemyslovke a obliekali dres Dolného Kubína. A keď sa na oravskom turnaji objavil Slovan, nastala Rooseveltova chvíľka stretnutia s osudom. Povráva sa, že ste prestúpili za desať lôpt. Je to pravda?

To tvrdil môj otec, ja si myslím, že ich nebolo ani toľko. V Kubíne dlhé roky usporadúvali turnaj, kde zakaždým pozývali aj dorastencov Slovana Bratislava. Rok predtým som sa rozhodol, že naň nepôjdem. Uprednostnil som brigádu s dedom v Prahe, chcel som si privyrobiť nejaké peniaze. A vybrali môjho spoluhráča Dušana Tittela. Vtedy som si povedal, že budem pracovať tak, aby sme o rok opäť hrali v jednom mužstve. A podarilo sa.

ĎALEJ SA DOZVIETE prečo neprestúpil do Španielska, čo sa pokazilo vo West Hame a kvôli čomu hosťoval v Drnoviciach

kedy hráči Chelsea zjedli Slovanistom večeru

ktorý kouč núkal za hetrik zlaté hodinky a či sľub dodržal

ako vyzerali galeje pod trénerom Zacharom a prečo by dnes hráči jeho tréningový režim nezvládli

prečo v roku 2009, napriek zisku titulu, ako tréner Slovana skončil a či jeho belasá krv nesčervenala

čo si myslí o kvalite prvej ligy, zaobchádzaní s trénermi, finančnej politike Ivana Kmotríka ml. , práci šéfa lavičky Vladimíra Weissa st. a či vzhľadom na značné platy belasých nie je Konferenčná liga málo

Aké tri dôvody stoja za faktom, prečo dnes na futbal nepríde ani zďaleka 40-tisíc fanúšikov

ako v 90. rokoch chutili mestské derby s Interom a ktorý duel bol zážitkom pre tribúny

kedy sa so spoluhráčmi na trávniku doslova vypľuli a kedy po zápase behali desaťkrát 400 metrov

vďaka komu sa ocitol v reprezentácii a čím bola jeho nominácia jedinečná

čím pred 30 rokmi predbehol dobu

čo povedal o Dubovskom i Čmelíkovi a kto mal z úspešnej slovenskej U17 najväčší potenciál

za čo mu rozhodca po zápase s Realom Madrid pripísal žltú kartu

ako spomína na zápasy s vtedy 40 zápasov neporazeným AC Miláno či budúcimi majstrami sveta z Brazílie

ako by reagoval na ponuku od rodného Krásna a za akých podmienok ho uvidíme na Kysuciach vo futbalovom

A oveľa, oveľa viac...

Mali ste sedemnásť a vpadli ste do vlny belasej konkurencie. Aké to bolo po príchode na Tehelné pole?

Asi som mal šťastie alebo dobrú povahu, keď som sa presadil. Bolo to niečo úplne iné, káder plný reprezentantov dal chlapcovi, ktorý prišiel z nejakej dediny, pocítiť všetko. No videli, že viem hrať futbal. V druhom zápase som Prešovu, ktorý velil najvyššej dorasteneckej súťaži, strelil hetrik. Aj to mi trošku pomohlo, postupne som sa s tímom zžil.

Tri góly signovali výborný začiatok a meno Pecko v hlavnom meste spoznali okamžite. Čím ste si v stále nedospelom veku vyslúžili „áčko“?

Keď ste v Slovane a hráte po boku najlepších mládežníkov v republike, jednoducho vás to núti drieť. Asi som mal aj šťastie, lebo muži vypadli a hrali druhú ligu. Tréner si na jar vybral pár hráčov vrátane mňa a postupne nám rozdával šance. Odvtedy som bol v seniorskej šatni pri všetkom až do konca.

“ "Bývali sme na štadióne, štyria v jednej malej izbe. Ale hrali za Slovan, to bolo dôležité." „ Ladislav Pecko

A keď hovoríte pri všetkom, tak nemožno zabudnúť na comeback medzi elitu, no najmä rok 1992 a triumf vo federálnej lige po sedemnástich rokoch. Ako si na to spomínate?

Ani som sa nenazdal a ubehlo 30 rokov. Čo sa týka klubu, bol to náš najväčší úspech. Nechali sme za sebou Spartu, ktorá nás dva roky predtým vyprevadila na druhé, respektíve tretie miesto. Rozhodlo sa až v poslednom kole, keď sme zdolali Vítkovice. Na Slovensku sa to, žiaľ, už nikomu nepodarí, takže spomienky sú o to krajšie.

Ladislav Pecko (v strede s trofejou) oslavuje zisk federálneho titulu v roku 1992. (zdroj: SFZ)

Po presťahovaní sa do Bratislavy ste bývali priamo na štadióne. Štyria v jednej malej izbe. Dnes si niečo také nevedia hráči predstaviť ani v tretej lige. Ako ste to vtedy vnímali vy?

Žil som tam od sklonku dorastu až pokým som sa nedokázal uživiť, teda štyri roky, ba asi aj viac. Ale nikdy nám to neprišlo nepohodlné alebo zvláštne. Jednoducho sme boli šťastní, že hráme v Slovane za mužov, a bavili sme sa futbalom. Nepremýšľali sme ani nad zahraničím, veď nosiť belasý dres bola veľká vec.

Dubovský mal z futbalu všetko, atmosféra sa rovnala Európe