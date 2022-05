Ocenili víťazov čitateľskej ankety Kniha Kysúc

Čitateľská anketová súťaž Kniha Kysúc za rok 2021, ktorej organizátorom je Kysucká knižnica v Čadci už pozná mená víťazov.

KYSUCE. Kysucká knižnica v Čadci, ktorá je organizátorom čitateľskej ankety Kniha Kysúc 2021, oznámila vo štvrtok 28. apríla výsledky hlasovania a mená víťazov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová stručne uviedla pravidla súťaže, v ktorej bolo nominovaných 38 knižných titulov spätých s regiónom Kysúc tematicky alebo osobou autora, a to v textovej či obrazovej časti. V kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 20 titulov a a beletriu zastupovalo 18 nových knižných titulov.

Kysučania hlasovali

O víťazoch rozhodla čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích anketových lístkov uverejnených v regionálnej tlači, v Kysuckej knižnici v Čadci a mestských knižniciach v Turzovke, Kysuckom Novom Meste a Krásne nad Kysucou. Knihy získali spolu 5129 platných hlasov, z toho bolo 2743 hlasov pre knihy z kategórie náučnej literatúry a 2386 hlasov zaslali priaznivci knihám z kategórie beletria.

Pozvánka

Pozvánka Oslávte Deň matiek v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke Čítajte

Do celkového počtu hlasov boli zarátané aj hlasy z online hlasovania, ktoré Kysucká knižnica v Čadci sprístupnila na internete. Do internetového hlasovania sa tento rok zapojilo 1477 hlasujúcich, ktorí dali v kategórii náučná literatúra 1058 hlasov a v kategórii beletria 824 hlasov.

Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré je každoročnou oslavou regionálnej literárnej tvorby a prehliadkou knižnej žatvy minulého roka, sa uskutočnilo na pôde Kysuckej knižnice v Čadci. Podujatie otvorila Janka Bírová, riaditeľka knižnice, ktorá uviedla, že čitateľská anketa Kniha Kysúc je nenahraditeľným a pútavým podujatím.

"Je to súťaž, v ktorej určujú poradie kníh spätých s Kysucami práve čitatelia. Veľmi sa tešíme, že aj keď kovidová doba priniesla určité hedndikepy, na druhej strane vytvorila príjemné zátišie pre spisovateľov, literátov, ilustrátorov. Počet titulov v ankete jednoznačne potvrdzuje, že tvorcovia boli veľmi plodní. Kým niektorí ľudia sa schovali do ulity a prežívali strach, tí druhí podávali výpoveď prostredníctvom svojich umeleckých diel. A to je to posolstvo, ktoré má osloviť aj ďalších a ukázať ľuďom to dobro a humanizmus, hlavne cez knihy a kultúru," povedala riaditeľka Kysuckej knižnice.