Chcete sa naučiť základy spracovania filmu? Tento workshop je práve pre vás

Dňa 19. mája 2022 o 14.30 hod. sa bude konať v Dome kultúry v Čadci tvorivý workshop pre začiatočníkov „Základy spracovania filmu“ pod vedením lektora Petra Kotrhu zo Žiliny.

Účastníci sa naučia spracovať natočený materiál v strihacom programe davinci resolve. Dozvedia sa základné princípy filmovej a strihovej skladby.

Absolvujú kompletnú cestu od importu videí do programu, cez strih – spracovanie po exportovanie videa a jeho distribúciu na sociálne siete a do archívu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. 5. 2022 prostredníctvom formulára: https://forms.gle/JaaTfXVFLDhjwkZW9

Bližšie informácie: 0902 261 067, lubica.ligocka@vuczilina.sk

Podujatie organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca, Domom kultúry v Čadci.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podujatie podporil.