Získal bronz na olympiáde i český titul. Ďalšou posilou Ramsayho výberu je Miloš Roman

Rodák z Kysúc túži aj po medaile z majstrovstiev sveta.

Vo závere apríla absolvoval náročné finálové zápasy v českej extralige, ale už v prvý májový utorok sa hlásil reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu na sústredení v Žiline.

Hokejista Miloš Roman má zatiaľ vydarenú sezónu, v ktorej žiari bronzová medaila z olympiády a majstrovský titul s mužstvom HC Oceláři Třinec.

Teraz čaká 22-ročného rodáka z Kysuckého Nového Mesta ďalšia výzva v podobe potenciálnej účasti na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2022. Tie sa uskutočnia od 13. do 29. mája vo Fínsku.

Miloš, zhovárame sa v Žiline v Niké Aréne. Po akom čase ste vykorčuľovali na žilinský ľad?

Naposledy som tu trénoval, ešte keď tu hrával brat a ja som po lete odchádzal do Kanady. Už sú to však roky, čo som tu naposledy hral. Vynárajú sa mi spomienky, tunajšie prostredie poznám, rovnako aj okolie.

Vo štvrtok ste v Prahe končili extraligovú sezónu a v utorok ste sa už v Žiline hlásili trénerom na reprezentačnom zraze. Stačilo tých pár dní oddychu?

Najmä oslavy boli ťažké (úsmev). Ale myslím si, že máme ešte dostatok času, aby sme si oddýchli, nielen my z Třinca, ale aj chalani zo slovenskej extraligy. Treba to zvládnuť, preklenúť únavu a vydržať do konca sezóny.

Ako vyzerali majstrovské oslavy?

Zo začiatku, v autobuse, to bolo veľmi ťažké. Potiahli sme dva dni, dve noci, ale potom som sa už snažil dávať dokopy. Boli to ťažké zápasy, prišla únava aj nejaké šrámy, ktoré treba doliečiť.

Vedeli ste už tento rok po minulej, takisto majstrovskej sezóne, čo máte od osláv očakávať?